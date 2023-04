Kim jest @beauujacksonn?

Beau Jackson to 21-letnia początkująca tiktokerka, która próbuje zwiększyć swoją rozpoznawalność poprzez publikację filmów na temat przeróbek ubrań. Obecnie obserwuje ją tylko 1 tys. użytkowników, ale zebrała już łącznie ponad 200 tys. polubień swoich filmów, co jest już sporym sukcesem. Dodatkowo jej najnowszy film obejrzało 3,7 miliona internatów i pojawiło się pod nim ponad 1300 komentarzy. Wideo dotyczyło torebki, którą dziewczyna dostała od swojego ex partnera.

Przerobiła prezent od ex chłopaka na gorset. Internauci zaproponowali inny pomysł na wykorzystanie torebki

Młoda tiktokerka postanowiła przerobić torebkę luksusowej marki Louis Vuitton, którą dostała od swojego byłego chłopaka. Finalnie zrobiła z niej gorset i zaprezentowała efekt swojej pracy na TikToku.

TikTok

Rozstajecie się, więc zamieniasz torbę, którą ci kupił, w gorset napisała tiktokerka

Wielu internautów doceniło stylizację Beau i pochwaliło jej przeróbkę. Znalazły się również osoby, które zaproponowały jej inne rozwiązanie, którym była sprzedaż torebki.

Powinnaś była ją sprzedać

To nie był najlepszy pomysł

Mogłaś sprzedać torbę i zarobić

Tiktokerka dodała, że to był najlepszy sposób na wykorzystanie tej torby, ponieważ była już stara i zarobiłaby na niej jedynie 20 funtów.

Stylizacja zrobiona z koca. Tiktokerka zaskakuje internautów

Beau Jackson pochwaliła się również inną autorską przeróbką, którą była stylizacja zrobiona z koca. Samodzielnie wykonała z niego czapkę, kurtkę, top, spódnicę oraz buty.

TikTok

Internautom bardzo spodobało się wideo influencerki. Docenili ją przede wszystkim za wielki talent, a na dodatek stylizacja zdecydowanie przypadła im do gustu.

Kocham to skomentowała internautka

Czym jest upcykling?

Upcykling polega na wykorzystywaniu wcześniej używanych materiałów do stworzenia nowego ubrania, tak jak robi to na swoim TikToku Beau Jackson. Taką formę tworzenia odzieży wykorzystują nawet największe domy mody, jak Balenciaga. Upcykling w modzie to świetny pomysł na zapobieganie nadprodukcji, która przyczynia się do emisji zanieczyszczeń i powstawania odpadów.

Zdjęcie Upcykling to ratunek dla mody / 123RF/PICSEL

