Szuka chłopaka na... TikToku! Musi się z nim pilnie skontaktować. Zaszła z nim w ciążę!

Szuka chłopaka na TikToku. Musi się z nim pilnie skontaktować

Sara-Jayne Snow to 30-letnia kobieta, która pochodzi z East Lothian w Szkocji. Kobieta prowadzi konto na TikToku, które obserwuje ponad 4 tysiące użytkowników i zebrała już ponad 80 tysięcy polubień. Znaczne zainteresowanie kontem kobiety wzrosło po opublikowaniu jednego filmu, na którym Sara zwraca się do mężczyzny, którego poszukuje i ma dla niego bardzo ważną wiadomość. Film został wyświetlony przez 2 miliony internautów i polubiło go ponad 78 tysięcy użytkowników TikToka. A oto film:

TikTok

Sara-Jayne poszukuje 19-letniego chłopaka, którego poznała podczas zeszłorocznych wakacji na Teneryfie. Spotkali się przypadkiem o 5 rano i udali się razem na zakrapianą imprezę, a następnie spędzili ze sobą noc. Postanowili nie wyjawić sobie swoich nazwisk oraz danych kontaktowych, gdyż miała to być tylko wakacyjna przygoda. Jednak przygoda kobiety wciąż trwa. Sara dowiedziała się, że tamtej nocy zaszła w ciążę, postanowiła odnaleźć chłopaka i poinformować go o tym, że zostanie ojcem. Sara zwróciła się do użytkowników TikToka, aby pomogli odnaleźć przyszłego tatę jej dziecka.

Ktokolwiek zna tego faceta z Glasgow, którego spotkałam na Teneryfie 5/6 sierpnia. Pracuje w centrum handlowym Braehead (lub pracował, już nie jestem pewna)

Prośba kobiety do internautów została wysłuchana, gdyż pod filmem jest już ponad 3 tysiące komentarzy, niestety wiele z nich jest prześmiewczych, a oto niektóre z nich:

Wyobraź sobie, że może mieć dziewczynę skomentowała jedna z internautek

Co zdarzyło się w Las Americas, zostaje w Las Americas….. żartuje internauta

Internauci snują również teorie, że chłopak, którego Sara poznała na Teneryfie, nie żyje.

Znam go, to Steve, niestety Steve zmarł 2 tygodnie temu, RIP Steve skomentował internauta

Tak, to Steve, który zginął w wypadku samochodowym 2 tygodnie temu napisał użytkownik TikToka

To mój kumpel Steve, przykro mi to mówić, ale niedawno zmarł napisał internauta

Sara zna płeć dziecka, a będzie to...

Sara-Jayne mimo wielu nieprzychylnych komentarzy zdaje się cieszyć swoją ciążą i chętnie dzieli się z użytkownikami TikToka swoimi zdjęciami. Na jednym z filmów opublikowała fotografię USG, pisząc: "Będziesz tatą w kwietniu 2023 roku". Już w tym miesiącu kobieta powinna wziąć w ramiona swoje dziecko. Sara również podzieliła się na swoim profilu szczęśliwą nowiną. Otóż poznała już płeć dziecka, a będzie to... chłopiec!

TikTok

Pod tym filmem internauci zdecydowali się dodać otuchy kobiecie i życzyć wszystkiego dobrego.

Powodzenia dziewczyno. Nie martw się o nic. Wszystko będzie dobrze skomentowała internautka

Gratulacje życzył użytkownik TikToka

