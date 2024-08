Bon energetyczny jest jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną , które przewiduje nowelizacja wspomnianej ustawy.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowemu, jeśli jego miesięczne dochody nie przekraczają:

Co w sytuacji, kiedy kryterium dochodowe zostanie przekroczone? Wówczas obowiązuje zasada złotówka za złotówkę , dzięki której dalej przysługuje prawo do uzyskania bonu. "W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia . Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł" - czytamy w komunikacie.

"Wysokość bonu energetycznego jest zależna także od głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego. Gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła/bojler elektryczny), przysługuje bon energetyczny w podwyższonej wysokości. Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r. - w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB" - czytamy na stronie resortu klimatu i środowiska.