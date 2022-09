Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej w programie "Super Expressu" "Pieniądze to nie wszystko" odniósł się do kwestii czternastej emerytury i zdradził, czy jest szansa, by emeryci mogli na nią liczyć w 2023 roku. Zapytany o to, czy słowa premiera Mateusza Morawieckiego o planach ponownego przyznania jej emerytom były dla niego zaskoczeniem, odparł, że rząd od początku liczył się z taką ewentualnością:

My jesteśmy przygotowani, aby 14. emeryturę wprowadzić. Mamy na stałe zapisaną ustawę o 13. emeryturze - 14. emerytura jest jednorazowym wsparciem. Jeżeli będzie taka decyzja Rady Ministrów - to jesteśmy przygotowani, aby taki projekt wdrożyć w życie

- powiedział, dodając, że politycy ostrożnie mówili o czternastej emeryturze, ponieważ ostateczna decyzja należy zawsze do Rady Ministrów.

Głos pana premiera przeważył

- dodał.

Podczas posiedzenia w sejmie Szwed zaznaczył także, że w planach budżetowych na przyszły rok są zapewnione pieniądze również na waloryzację na odpowiednim poziomie rent i emerytur oraz na 13. emeryturę.

Ile wyniesie "czternastka" w 2023 roku?

Stanisław Szwed przyznał w rozmowie, że seniorzy to grupa najmocniej narażona na szalejącą obecnie inflację:

Braliśmy pod uwagę też to, jaka będzie sytuacja. Dzisiaj widzimy, że inflacja nie odpuszcza, jest wysoka, w przyszłym roku może będzie ciut niższa - stąd myślę, że decyzja będzie na "tak" - żeby poprawić sytuację materialną emerytów i rencistów

- dodał.

Ile wyniesie więc czternasta emerytura 2023 i kiedy seniorzy mogą się jej spodziewać? Czternastka wypłacana będzie prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września 2023 roku. Wysokość świadczenia ma być wyższa, niż w tym roku - na pewno powyżej 1500 złotych.

Co to jest trzynasta i czternasta emerytura?

Trzynasta emerytura to świadczenie wypłacane z urzędu od 2019 roku - od dwóch lat jest ono gwarantowane ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów. W 2022 roku wyniosła 1338,44 zł.

Czternasta emerytura to jednorazowe, dodatkowe świadczenie pieniężne, wypłacane emerytom i rencistom, zwolnione z podatku dochodowego. Wysokość dodatkowego świadczenia jest uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego.

