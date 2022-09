Spis treści: 01 Dodatek do ciepła - ile wynosi

Nowy dodatek do ciepła zakłada, że za ciepło mają zapłacić mniej nie tylko osoby ogrzewające domy węglem. Dopłatę mogą otrzymać również osoby, które używają w tym celu gazu LPG, peletu drzewnego, drewna kawałkowego czy oleju opałowego. Na dodatkowe pieniądze mogą też liczyć osoby korzystające z ciepła systemowego, które pochodzi z ciepłowni gazowych. Warto pamiętać o tym, że aby otrzymać pieniądze, źródła muszą znajdować się w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jednorazowy dodatek do ciepła dla gospodarstw domowych wynosi:

3 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy (bez drewna),

2 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

1 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza czy piec kaflowy zasilany drewnem,

500 zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany gazem LPG.

Odbiorcy ciepła sieciowego również zostali ujęci w ustawie. Ta przewiduje limity cen dla wytwórców w taki sposób, aby średni wzrost rachunków odbiorców nie przekroczył 42 procent. Według rządowych szacunków, odbiorcy ciepła mają zapłacić mniej za rachunki od 1 tys. do nawet 4 tys. zł.Zobacz również: Sezon grzewczy rozpoczęty. Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu?

Jesteś na tej liście? Nawet nie wypełniaj wniosku o dopłatę do ciepła

Okazuje się jednak, że nie wszyscy mogą otrzymać dodatkowe środki. Z nowego dodatku grzewczego nie mogą skorzystać osoby, którym przysługuje dodatek węglowy, jak i osoby korzystające z ciepła systemowego objętego ochroną przed podwyżkami. Dotyczy to domów i mieszkań, do których ciepło jest dostarczane z gazowych kotłowni należących do spółdzielni. W tym przypadku mieszkańcy są już objęci niższymi stawkami za gaz.

Co w przypadku, gdy składający wniosek deklaruje, że nie starał się już o dopłatę do węgla lub węgiel z gwarantowaną ceną nie przekraczającą 996, 60 za tonę? "Fakt" postanowił o to zapytać Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

"Zgodnie z przepisami ww. ustawy dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego ani gdy na potrzeby danego gospodarstwa domowego zostało zakupione paliwo po cenie nie wyższej niż 996 zł brutto/tonę od przedsiębiorcy, któremu przysługiwała za to rekompensata" - odpowiedział na pytanie "Faktu".

Okazuje się, że nawet gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego został już złożony, ale jeszcze niewypłacony, taka osoba nie może złożyć wniosku o dopłatę do ciepła.

"Po to wprowadzono do wniosków dodatkową regułę zabezpieczającą w formie oświadczenia, że nie składał wcześniej żadnych wniosków. To pozwoli uniknąć przypadków obejmowania tego samego wnioskodawcy podwójnym świadczeniem pieniężnym w formie dodatków" - informuje resort w odpowiedzi na pytania "Faktu".

