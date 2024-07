Rzadki gość na polskim niebie. W jednych budzi zachwyt, w innych strach

Buteo rufinus to ptak z rodziny jastrzębiowatych z rzędu szponiastych. Jego ciało ma około pół metra długości, natomiast rozpiętość skrzydeł to 130 - 155 centymetrów — kurhanniki to wyjątkowo duże, jak na myszołowy, ptaki. Choć poszczególne osobniki mogą się różnic od siebie kolorem upierzenia, to ich charakterystyczną cechą jest głowa i pierś, która ma jaśniejszy kolor niż skrzydła i brzuch. Myszołów długonogi (tak można przetłumaczyć jego angielską nazwę) pochodzi z zachodniej Azji, w Polsce bywa przelotem, lecz jak zauważają miłośnicy ptaków — coraz chętniej zagląda do kraju nad Wisłą. Kurhanniki szczególnie upodobały sobie stepy i tereny rolnicze z lasami, można je dziś spotkać nie tylko w Azji, ale także we wschodniej i południowej Europie, a nawet w Afryce na wybrzeżu Morza Śródziemnego.