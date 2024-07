"Nie przecierajcie ekranów...tak, ten konik polny naprawdę jest różowy. Są tacy, którzy porównują szansę na zobaczenie owada w takim ubarwieniu do wygranej w Lotto" - czytamy we wpisie Lasów Państwowych.

Okazuje się, że mutacja genetyczna to niejedyna możliwa teoria. W poście Lasów Państwowych możemy też przeczytać o innej możliwości wystąpienia takiego koloru u konika polnego, który najczęściej występuje w naturze w kolorach zielonym, brązowym lub w szarym.

"Teoria zza oceanu, amerykańskich naukowców głosi, że różowy kolor owadów wcale nie jest taki niezwykły i że nie jest to spowodowane jego genami, a bardziej atrakcyjnością dla drapieżników. Sądzą, że rzadkość zjawiska polega na tym, że stają się one oczywistym łupem dla drapieżników, i sztuka kamuflażu w efekcie zanika. Twierdzą, że różowy odcień konika polnego jest genem dominującym - podobnym do brązowych oczu u ludzi - i tylko jeden z rodziców musi mieć gen, aby pojawił się u potomstwa. Różowe koniki polne byłyby bardziej powszechne, gdyby nie były zjadane przez ptaki, małe gryzonie i inne owady" - czytamy w wyjaśnieniu.