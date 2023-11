Działalność Lasów Państwowych w internecie. Tak edukują Polaków

Polskie Lasy państwowe od pewnego czasu prowadzą prężnie swoje profile w mediach społecznościowych. Powstały one po to, by na różnych płaszczyznach edukować Polaków, korzystających na codzień lub nieco rzadziej z lasów.

„Zagrożenie dla lasów”. Leśnicy zaczęli poszukiwania w całym kraju. Pokazali zdjęcia

"Impreza u borsuka" zaskoczyła leśników. Pokazali nagranie z Bieszczad

Niecodzienny widok w polskich lasach. Co oznaczają "wełniane czapeczki" na jodłach?

Lasy Państwowe ostrzegają. Wysokie mandaty za załamanie przepisu Obecnie profile Lasów Państwowych cieszą się sporą popularnością. To właśnie tam możemy znaleźć ciekawostki ze świata zwierząt lub roślin, pogadanki na temat ekologii, nagrania z fotopułapek, czy zagadki.

Zdjęcie Obcowanie z lasem może być doskonałą podstawą do edukacji / 123RF/PICSEL

Wszystko to ma zwiększać świadomość i poszerzać zainteresowania ludzi w zakresie natury. W komentarzach pod wpisami często można znaleźć pochwały od internautów odnośnie pięknych zdjęć, czy ciekawych informacji.

Tym razem sensację wzbudziła zagadka w postaci zdjęcia, opublikowana na profilu Lasów Państwowych.

Znajdź na zdjęciu... sarnę!

Na profilu Lasów Państwowych pojawiło się zdjęcie lasu, a dokładniej pni drzew na ośnieżonym terenie. Mnogość drzew sprawia, że trudno dostrzec to, co pomiędzy nimi.

Reklama

"Uważny dostrzeże któż to się nam przygląda..." - głosi podpis pod zdjęciem, a w komentarzach rozpoczęła się istna walka na spostrzegawczość.

W komentarzach szybko padła odpowiedź, że chodzi o sarnę, ale faktycznie odnalezienie jej może zająć kilka chwil. Sarny to jedne z leśnych zwierząt, które mają doskonały kamuflaż w postaci zmieniającej się wraz z porami roku szaty.

To oczywiście ma utrudnić dostrzeżenie tych ssaków wśród leśnej gęstwiny potencjalnym drapieżnikom. Jak się jednak okazuje, może także być podstawą ćwiczenia na spostrzegawczość dla ludzi.