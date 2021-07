Samotny ojciec o kobiecości, czyli dlaczego ta pani wygląda jak pan

Proszę córkom powiedzieć, że oprócz tego, że noga ładnie wygląda w szpilkach (co zresztą jest subiektywne) to równie świetnie się w nich niszczy, podobnie jak kręgosłup. No i w razie zagrożenia mają jakieś 50% mniej szans na ucieczkę/obronę niż w wygodnym obuwiu. Może wtedy same zadecydują, co znaczy dbać o siebie i co inwestować.