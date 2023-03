Tablice trwania życia tworzone są na podstawie danych o śmiertelności za poprzedni rok. GUS poinformował, że w porównaniu do zeszłorocznej tablicy nastąpił wzrost średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych:

o 18,6 miesiąca dla 30-latków

o 15,4 miesiąca dla 60-latków

o 13,8 miesiąca dla 65-latków

o 6,0 miesięcy dla 80-latków

Wartości te obliczane są na podstawie liczby zgonów (przeważnie w roku) i liczby ludności według płci i wieku (na środek danego okresu). Tablice trwania życia służą m.in. do oceny stanu zdrowia ludności oraz zmian umieralności.

Reklama

Czytaj też: W kilka sekund stały się milionerkami. Odebrały wygraną z loterii i… rzuciły mężów

GUS opublikował nowe tablice trwania życia. Złe wiadomości dla emerytów

Z tablic, które opublikował właśnie Główny Urząd Statystyczny, wynika, że w porównaniu z poprzednim rokiem, średnia prognozowana długość życia Polek i Polaków wydłużyła się i dla osób kończących aktywność zawodową wynosi:

254,3 miesiące dla 60-latków (w poprzednim roku wynosiła 238,9 miesięcy)

210 miesięcy dla 65-latków (w poprzednim roku - 196,2 miesiące)

Niestety nie są to dobre wiadomości dla emerytów - warunki przejścia na świadczenie zmienią się po 31 marca 2023 roku. Na gorsze.

Polacy żyją coraz dłużej. Zmienią się więc wysokości świadczeń

Od 1 kwietnia 2023 roku ZUS korzystać będzie z nowej tablicy GUS przy obliczaniu wysokości nowo przyznawanych emerytur. Wynika z niej, że emerytura osoby w wieku 60 lat będzie niższa o 6,1 proc., a osoby w wieku 65 lat - o 6,6 proc. w porównaniu z poprzednią tablicą.

Przykład:

Jak podaje Interia Biznes, 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 1966,18 zł, czyli mniejszej o ok. 127 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 254,3 zamiast 238,9 miesięcy). Natomiast 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2380,95 zł, czyli mniejszej o ok. 167 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 210,0 zamiast 196,2 miesięcy).

Zdjęcie ZUS nie ma dobrych wiadomości dla przyszłych emerytów / 123RF/PICSEL

Nowa tablica pozwala jednak na obliczenie wciąż wyższej emerytury niż przed pandemią o 2,8 proc. dla 60-latki oraz 3,6 proc. dla 65-latka.

WAŻNE: Nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę!

Zobacz również: 28 kwietnia ruszają kontrole w domach Polaków. Jesteś na liście?