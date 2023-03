Spis treści: 01 Wygrana na loterii zmienia ludzi. Naukowcy sprawdzili, w jaki sposób

02 Odebrali nagrodę i... wzięli ślub

03 Odebrały nagrodę i... rzuciły mężów

04 Za biedni, by żyć osobno

05 Analizowali dane z 25 lat

06 Szwecja i tylko Szwecja?

Wygrana na loterii zmienia ludzi. Naukowcy sprawdzili, w jaki sposób

"Pieniądze zmieniają ludzi". "Wygrana na loterii przemieniła zwycięzcę" — to stwierdzenia funkcjonujące w świadomości społecznej nie tylko w Polsce. Na całym świecie ludzie uważają, że polepszenie sytuacji materialnej zmienia człowieka, dlatego w różnych, nierzadko odległych zakątkach naszego globu powstają prace na temat zmian w postawach, sposobie zachowania i wyznawanych wartościach u zwycięzców loterii.



Zdjęcie Pieniądze zmieniają ludzi / 123RF/PICSEL

Najnowsze badanie tego typu przeprowadził zespół badaczy z Uniwersytetów w: Nowym Jorku, Barcelonie, Sztokholmie oraz ze Stockholm School of Economics (Sztokholmskiej Szkoły Ekonomicznej), a ich wyniki zostały opublikowane w artykule: “Szczęśliwe rodziny? Wpływ majątku na małżeństwo i płodność". Tytuł pracy jasno wskazuje obszary, które budziły zainteresowanie naukowców: chcieli oni zbadać, w jaki sposób pozytywny majątkowy szok wpływa na partnerstwo i dzietność w rodzinach. Wyniki ich badania mogą zaskakiwać.



Odebrali nagrodę i... wzięli ślub

Jednym z czynników branych pod uwagę w analizie sytuacji życiowej zwycięzców loterii była płeć. Wyniki badania wykazały, że mężczyźni, którzy zwyciężyli w loterii i nagle stali się bogaci, częściej niż inni decydowali się na związek małżeński. U mężczyzn bardziej pokaźne konto bankowe zmniejszało ryzyko rozwodu.



Badacze na tej podstawie wysnuli wniosek, że wyższy status majątkowy czyni mężczyzn bardziej atrakcyjnymi partnerami. Autorzy, powołując się na dotychczasowe prace, w których dowodzono, że kobiety w większym stopniu niż mężczyźni zwracają uwagę na kwestie ekonomiczne przy wyborze partnera, w nich szukają źródła wzmożonej liczby ślubów wśród mężczyzn. Zauważono również, że panowie decydują się małżeństwo w krótkim i średnim okresie po tym, jak stają się bogaci. Im dłuższy czas od zwycięstwa mijał, tym prawdopodobieństwo ślubu malało.



Zdjęcie Bogaci mężczyźni są atrakcyjniejszymi kandydatami na męża? / 123RF/PICSEL

Odebrały nagrodę i... rzuciły mężów

Badanie wykazało, że kobiety, których bogactwo nagle wzrastało w wyniku odebrania wygranej z loterii, o wiele częściej niż panie o stabilnej sytuacji, decydowały się na rozwód. Naukowcy zauważyli, że jest to skutek krótkotrwały, to znaczy, że większość kobiet, które decydowały się na ten krok, robiła to w niedługim czasie po wygranej. Im dłuższy czas od zwycięstwa mijał, tym ryzyko rozwodu malało. Jednocześnie badanie wykazało, że wygrana na poziomie miliona koron szwedzkich podwajała ryzyko wystąpienia rozwodu.



Zdjęcie Kobiety, które stawały się bogate, rzucały mężów / 123RF/PICSEL

Autorzy badania uważają, że kobiety, które nagle się bogaciły, podejmowały taką decyzję, bo w Szwecji panuje model, w którym po rozwodzie nie dochodzi do sprawiedliwego podziału majątku, ale to zamożniejszy z małżonków otrzymuje większą jego część. Naukowcy na poparcie swojej tezy powołują się na dane dotyczące ugód rozwodowych, z których wynika, że w Szwecji faworyzowany jest bogatszy z rozwodzących się małżonków.



Jednocześnie badacze wysuwają tezę, że rozwody w średnim i krótkim czasie od momentu wygranej na loterii dotyczą związków, w których proces rozpadu już trwał, a wzbogacenie się żony jedynie go przyśpieszyło.



Za biedni, by żyć osobno

Naukowcy stwierdzili również, że najczęściej do rozwodów dochodziło w parach, gdzie kobiety wcześniej były zależne materialnie od męża lub zarabiały poniżej mediany w badanej grupie. Wynika z tego, że dzięki wygranej kobiety zyskiwały środki na prowadzenie samodzielnego życia, stąd decyzja o rozstaniu.



Zdjęcie Im dłuższy staż związku, tym ryzyko rozwodu mniejsze / 123RF/PICSEL

Naukowcy sprawdzili zależność pomiędzy stażem związku a ryzykiem rozwodu — okazało się, że częściej rozstawały się pary, które były małżeństwami od trzech i mniej lat. W długoletnich parach rzadziej zauważano korelację pomiędzy polepszeniem się sytuacji materialnej a rozwodem.

Analizowali dane z 25 lat

Badanie międzynarodowego zespołu odbyło się na bardzo wysokiej próbie aż 76 866 osób, które w momencie wygranej na loterii były w wieku między 18 a 44 rokiem życia. Naukowcy wzięli pod uwagę zwycięzców oraz ich sytuację rodzinną. Analizie zostały poddane dane z lat 1986 - 2011 z trzech odbywających się w Szwecji loterii: Kombilotteriet (Kombi), Triss i PLS. Kombilotteriet to rodzaj loterii, w której gracze skreślają wybrane numery na specjalnej karcie. Kombi można porównać do polskiego Lotto. Triss to gra w zdrapki. PLS (prize-linked savings) to specyficzny rodzaj loterii. Gdy klient banku zakłada konto oszczędnościowo, automatycznie trafia ono na listę biorących udział w loterii.



Szwecja i tylko Szwecja?

Badanie zostało przeprowadzone w Szwecji, co należy wziąć pod uwagę podczas jego analizy. Obowiązujące w danym kraju prawo, polityka społeczna oraz kwestie kulturowe także mają wpływ na decyzję o zakładaniu rodziny czy zakończeniu związku — poziom zamożności nie jest tutaj jedynym czynnikiem. Dlatego pytaniem otwartym i wymagającym badań pozostaje, czy wygrywający w totolotka Polacy także chętnie zakładają rodziny, podczas gdy Polki planują rozwody.



