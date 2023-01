Shopee wycofuje się z Polski. Podano konkretną datę

Shopee kończy działalność w Polsce

Klientom odwiedzającym oficjalną stronę Shopee od razu wyskakuje komunikat dotyczący wycofania się przedsiębiorstwa z polskiego rynku.

Z żalem informujemy, że platforma Shopee Polska zakończy działalność 13 stycznia 2023 r. o godz. 23:59

Życie i styl Młoda nauczycielka o swoim wynagrodzeniu. Pokazała, ile zarabia Jak podają "Wirtualne Media", pracownicy otrzymali maila od prezesa, w którym wyjaśnił decyzję przedsiębiorstwa. Chris Feng podkreślił, że firma zamierza się skupić na Azji, Ameryce Południowej i Środkowej. Wytłumaczył, że to właśnie tam mogą liczyć na mocniejszą pozycję i perspektywę rozwoju. Natomiast Ian Ho, szef polskiego oddziału Shopee, powiedział, że decyzja została podjęta w związku z niepewnością co do sytuacji makrogospodarczej.

Na oficjalnej stronie podano również informacje dotyczące zamówień. Okazuje się, że klienci, którzy czekają na paczki, nie mają powodów do obaw. "Od 13 stycznia 2023 r. godz. 23:59 możliwość składania nowych zamówień za pośrednictwem platformy Shopee Polska zostanie wstrzymana. Zamówienia złożone przed 13 stycznia 2023 r. godz. 23:59 zostaną zrealizowane standardowo, a wsparcie i obsługa zamówień pozostanie dostępna dla Użytkowników, którzy złożyli zamówienia na naszej platformie - dodano.

Co to Shopee?

Shopee jest singapurską platformą sprzedażową, która należy do koncernu Sea Limited. Swoją działalność rozpoczęła w 2015 roku, ale na rynek polski trafiła dopiero sześć lat później.

Na platformie widnieje nie tylko własny sklep Shopee, ale przedsiębiorstwo umożliwia również kupowanie od zewnętrznych sprzedawców. Można tam zamówić m.in. ubrania, elektronikę, kosmetyki i różnego rodzaju akcesoria.

Działania marketingowe pozwoliły firmie na zyskanie popularności w Polsce. Wielu osobom zapadła w pamięć reklama, w której wykorzystano piosenkę "Baby Shark". Promowanie platformy w ten sposób nie spodobało się wszystkim. Nie zabrakło więc słów krytyki pod kątem reklamy.

