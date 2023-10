Skomplikowany test na logiczne myślenie. Tylko osoby o wysokim IQ poprawnie rozwiążą zagadkę

Karolina Woźniak Życie i styl

Logiczne myślenie to zdolność do analizowania i rozumienia rzeczywistości oraz podejmowania decyzji na podstawie logicznych zasad i argumentów. W celu przekonania się, czy jesteśmy obdarzeni taką umiejętnością, warto rozwiązywać przeznaczonego do tego łamigłówki. Oto jedna z nich. 99% osób podaje błędną odpowiedź.

Zdjęcie Tylko prawdziwy geniusz zna poprawną odpowiedź / opracowanie własne / INTERIA.PL