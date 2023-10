Zagadka dla najinteligentniejszych

Zagadki zazwyczaj są krótkie i przedstawiają łamigłówkę lub pytanie. Dodatkowo bywają podchwytliwe i zawierają ukryte informacje, które należy odkryć, aby podać poprawne rozwiązanie. Często rozwiązywane są dla rozrywki lub zabawy intelektualnej. Są pożyteczne, gdyż uczą logicznego myślenia, dedukcji oraz kreatywności. Oto jedna z naszych zagadek. Pamiętaj o tym, aby czytać ze zrozumieniem. To kluczowa umiejętność w rozwiązywaniu tego typu łamigłówek. Na wykonanie zadania masz 10 sekund. Gotowy? Start!

Jeśli kogut złoży jajko na dachu stodoły, w którą stronę się potoczy?

Odpowiedź zaskoczyła 95% użytkowników

Udało ci się poprawnie odpowiedzieć na to pytanie? Oznacza to, że jesteś osobą o wysokim ilorazie inteligencji. Jeśli jednak ci się nie udało, to nic się nie stało. W końcu tylko 5% użytkowników umie rozwiązać tę łamigłówkę Oto prawidłowe rozwiązanie.

Koguty nie znoszą jaj.

