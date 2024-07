Robienie zakupów dla wielu z nas jest przykrym obowiązkiem, któremu często towarzyszy zmęczenie i frustracja. Jednakże jak twierdzi Will Coleman , nowojorski kucharz oraz influencer zakupy mogą być szybkie i przyjemne, wystarczy, że skorzystamy z prostej metody, którą opracował. Metoda 5-4-3-2-1 podbija obecnie media społecznościowe. Will Coleman opracował ją w celu usprawnienia własnych zakupów spożywczych. Jak sam przyznał, niegdyś był sfrustrowany ilością czasu, jaką spędzał w sklepach, a także marnowaniem artykułów spożywczych. Postanowił więc stworzyć metodę, która uprości proces robienia zakupów , a także pomoże osobom z ograniczonym budżetem .

Metoda 5-4-3-2-1 opiera się na prostym schemacie: 5 warzyw, 4 owoce, 3 źródła białka (nabiał, mięso), 2 sosy, 1 artykuł mączny. Produkty możemy wybierać wedle własnego uznania, ważne jest jednak to, aby trzymać się tych proporcji.



Celem metody jest udanie się do supermarketu raz w tygodniu (być może dwa w przypadku większej rodziny) i szybkie zrobienie zakupów bez wcześniejszego tworzenia listy. Dzięki temu, zamiast trzymać się ustalonej z góry listy produktów, możemy kupić to, na co mamy ochotę.



Ponadto metoda 5-4-3-2-1 pomaga zminimalizować marnowanie żywności i umożliwia nam uniknięcie kupowania niepotrzebnych produktów.