Już od najbliższego piątku do soboty ponad 3100 sklepów Biedronka będzie pracowało do godz. 23:30 . Taka decyzja - jak twierdzi sieć - podyktowana jest niedzielnym finałem Mistrzostw Europy w piłce nożnej - wynika z komunikatu Biedronki.

"Chcąc wesprzeć naszych klientów w przygotowaniach do finału jednego z najpopularniejszych widowisk piłkarskich, postanowiliśmy wydłużyć godziny otwarć większości naszych sklepów . Ponadto ceniąc portfele naszych klientów ponownie uruchomiliśmy naszą specjalną akcję promocyjną Rabatogodziny, dzięki której klienci w najbliższy piątek i sobotę w określonych godzinach będą mogli zakupić szereg produktów w naprawdę atrakcyjnych i niskich cenach" - powiedział Paweł Stolecki, dyrektor operacyjnych w sieci Biedronka.

Jak wyjaśnia sieć - akcja "Rabatogodziny" będzie obowiązywać od piątku do soboty (12-13.07) we wszystkich sklepach sieci Biedronka w godzinach od 19:00 do 23:30. W tym przedziale czasowym klienci sieci będą mogli nabyć popularne produkty w niższych cenach.