Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach?

We czwartek czeka nas duże zachmurzenie, tylko gdzieniegdzie można liczyć na przejaśnienia. W wielu miejscach w Polsce słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, na południu lokalnie śniegu - informuje IMGW. Temperatura maksymalna od 0 st. C na południu, około 3 st. C na przeważającym obszarze, do 5 st. C na zachodzie i nad morzem.

W nocy z czwartku na piątek słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, ale biorąc pod uwagę, że temperatura spadnie do minus 7 st. C na Podhalu, a na pozostałym obszarze termometry pokażą od 2 do 4 kresek poniżej zera, należy spodziewać się, że miejscami na drogach zrobi się bardzo ślisko.

W piątek duże zachmurzenie, a w dodatku, jak wynika z prognozy IMGW - "opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące od zachodu w opady deszczu, przejściowo na południowym zachodzie i zachodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź". Temperatura maksymalna od 1 st. C, 2 st. C na północnym wschodzie, około 5 st. C w centrum do 7 st. C na zachodzie. Odczujemy również mocno wiejący wiatr. W Sudetach porywy do 80 km/h, a w Beskidach nawet do 120 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę i niedzielę czeka nas duże zachmurzenie, opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, a w górach spadnie śnieg. Temperatura minimalna od 0 st. C do 5 st. C. Najzimniej będzie na Podhalu, gdzie termometry wskażą -3 st. C.

Niż genueński przyniesie do Polski olbrzymie ilości śniegu?

Z informacji przekazanych przez serwis twojapogoda.pl wynika, że niektóre modele pogodowe zakładają dotarcie niżu genueńskiego na południe Polski.

W związku z tym "śnieg intensywnie sypać będzie nawet przez 3 dni z rzędu. Na niżej położonych obszarach spadnie od 5 do 20 cm śniegu, lokalnie do 30 cm, a w górach nawet pół metra" - czytamy na twojapogoda.pl.

