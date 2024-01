Spis treści: 01 Dobrochna: znaczenie imienia, imieniny

02 Znane kobiety o imieniu Dobrochna

03 Dobrochna: zdrobnienia imienia

04 Imię Dobrochna: numerologia, jaki ma charakter

W czołówce najpopularniejszych imion dla dziewczynek już od dłuższego czasu utrzymują się Zofia (2626), Zuzanna (2489), Laura (2450), Hanna (2389) i Maja (2255). W serwisie dane.gov.pl można też natrafić na imiona, które nie cieszą się aż taką popularnością. Niedawno pisaliśmy m.in. o imieniu Aida, które w 2023 roku nie zostało nadane ani razu.

Dobrochna: znaczenie imienia, imieniny

Jednym z najrzadziej występujących obecnie imion w Polsce jest również Dobrochna. To staropolskie imię jest zdrobnieniem imienia Dobrosława, które składa się z członów dobro - i sława ("dobra sława"). Oznacza kobietę, która "cieszy się dobrą sławą".

Najstarszy polski zapis imienia Dobrochna pochodzi z 1200 roku.

W Polsce imię stało się szczególnie popularne w XIX wieku, kiedy to chętnie sięgano po imiona słowiańskie. Imię Dobrochna otrzymała córka poety Jana Ursyna Niemcewicza.

Dobrochna obchodzi imieniny 9 kwietnia.

Znane kobiety o imieniu Dobrochna

Znane Dobrochny to m.in.:

Dobrosława: księżniczka pomorska,

księżniczka pomorska, Dobrosława ze Sławna: najprawdopodobniej córka Racibora Bogusławowica i Salomei,

najprawdopodobniej córka Racibora Bogusławowica i Salomei, Dobrosława Miodowicz-Wolf: polska alpinistka i himalaistka, etnografka, która zginęła w Karakorum podczas zejścia po próbie zdobycia K2,

polska alpinistka i himalaistka, etnografka, która zginęła w Karakorum podczas zejścia po próbie zdobycia K2, Dobrochna Kędzierska-Truszczyńska: dziennikarka, publicystka, posłanka na Sejm X kadencji.

Dobrochna: zdrobnienia imienia

Imię Dobrochna ma również swoje zdrobnienia. Wśród najpopularniejszych znajdują się m.in. Dobruchna, Dobruszka, Dobrocha, Dobrosta czy Dochna.

Imię Dobrochna: numerologia, jaki ma charakter

W numerologii imię Dobrochna ma przypisaną cyfrę 8. Kobiety noszące imię Dobrochna są wrażliwe i leży im na sercu dobro innych. Dobrochny chętnie pomagają - gdy ich bliskim czy przyjaciołom dzieje się coś złego, ruszają z akcją ratunkową i starają się wspierać, jak tylko potrafią. Wykorzystują wszystkie możliwości. Kobiety o tym imieniu noszą różowe okulary i dla nich szklanka jest zawsze do połowy pełna, a nie pusta. Mają wielkie serce i potrafią wiele znieść. Niestety, czasami w tej kwestii potrafią przeszarżować i nie umieją wyznaczyć granic.

Jednak numerologiczna 8 dodaje im siły i energii, dlatego też dość szybko wracają do siebie. Cyfra ta daje też mądrość życiową, siły, witalność, odpowiedzialność i uznanie otoczenia. Numerologiczne 8 zazwyczaj stanowią autorytet dla innych i potrafią mądrze doradzić. Co więcej, mają też szczęście do pieniędzy. Mądrze planują wydatki i są mistrzami oszczędzania.



Numerologiczne Ósemki najlepiej sprawdzą się w zawodach związanych z pieniędzmi. Będzie to np. praca w korporacji czy banku. Świetnie poradzą sobie w zawodach, w których konieczna jest umiejętność rządzenia zespołem. Z każdej sytuacji wychodzą obronną ręką.