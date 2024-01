Imię, które budzi podziw

"Moja mama urodziła się przed wojną. Nadano jej imię Saturnina. Jej imię wszędzie budziło podziw, że takie niespotykane dla kobiety. Ciekawa jestem, czy jest druga taka kobieta ,która ma takie imię" - tak brzmiał mail, który do naszej redakcji przesłała jedna z czytelniczek (z uwagi na ochronę danych osobowych w treści wprowadzono drobne zmiany).

Imię wydało nam się bardzo nietypowe, postanowiliśmy więc przeprowadzić mały research, dotyczący jego znaczenia i występowania. Jak się okazuje, imię to jest żeńskim odpowiednikiem rzymskiego imienia Saturnin. To zaś, jak nietrudno zgadnąć, wywodziło się od postaci staroitalskiego boga Saturna, patronującego rolnictwu, zasiewom oraz opiekującego się czasem.

Saturnina - kobieta o wyjątkowej intuicji

Saturnina imieniny obchodzi 25 lutego, 20 maja, 4 czerwca i 31 grudnia. Na kartach historii zapisało się kilka kobiet o tym imieniu. Były to głównie święte Kościoła Katolickiego: Saturnina, męczennica rzymska, Saturnina z Neuenheerse i Saturnina z Arras.

Saturnina to numerologiczna dziewiątka. Dla takich osób bardzo ważna jest sfera duchowa. Zwykle są one obdarzone ponadprzeciętną intuicją, miewają sprawdzające się przeczucia, prorocze sny, zdawałoby się, że potrafią przekraczać granice między realnym, a mistycznym. Przywiązują niewielką wagę do spraw materialnych, z czym wiążę się ich druga charakterystyczna cecha - altruizm i skłonność do idealizmu. Numerologiczne dziewiątki łatwo dają się uwieść wielkim ideom, a dla ich realizacji nierzadko poświęcają osobiste dobro. Idealne zawody dla numerologicznej dziewiątki do psycholog, pedagog, artysta.

Szczęśliwym kamieniem Saturniny jest bawole oko i lapis lazuli, a najbardziej pomyślnym dniem tygodnia - czwartek.

Ile jest w Polsce Saturnin?

Imię Saturnina, popularne przed wiekami, dziś rzeczywiście uznawane jest za nietypowe. Nie znaczy to jednak, że mama naszej czytelniczki nie miała w kraju żadnej imienniczki. Wręcz przeciwnie.

W bazie PESEL, zamieszczonej na stronie dane.gov.pl imię Saturnina figuruje 464 razy (należy pamiętać, że numer PESEL funkcjonuje w Polsce od 1977 roku, a we wspomnianej bazie znajdują się również imiona osób zmarłych).

Jak sprawdzić, ile osób w Polsce nosi moje imię?

Każdego z nas czasem ciekawi, jaką popularnością cieszy się jego imię. W przypadku niektórych imion sprawa jest bardzo prosta - media regularnie publikują statystyki aktualnie najpopularniejszych imion w Polsce (w tej chwili na szczycie zestawienia znajdują się Antonii i Jan oraz Zofia i Zuzanna). Co jednak zrobić, gdy nasze imię zalicza się do nieco mniej trendujących? Wtedy z pomocą przychodzi baza numerów PESEL.

By z niej skorzystać, wystarczy wejść na stronę dane.gov.pl, spośród kategorii danych wybrać "ludność i społeczeństwo", a następnie w wyszukiwarkę danych wpisać słowo kluczowe związane z zasobem, który nas interesuje (np. "imię" czy "imiona"). W wynikach wyszukiwania otrzymamy szereg zestawień np. "Lista imion występujących w rejestrze PESEL z uwzględnieniem imion osób zmarłych", "lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 31.12.2018 - imię pierwsze" lub "lista imion nadawanych dzieciom w Polsce". Wystarczy wybrać interesujący nas zasób i już można zacząć poszukiwania.