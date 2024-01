Spis treści: 01 Aida: pochodzenie imienia

02 Aida: imieniny, zdrobnienia

03 Aida: odpowiedniki imienia w różnych językach

04 Aida: znane osoby noszące to imię

05 Aida: numerologia, cechy charakteru

Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie 2023 roku. Tak wynika z zestawienia aktualizowanego co jakiś czas przez portal dane.gov.pl. Na podium trafili również Zuzanna i Laura oraz Antoni i Jan. Na liście można też znaleźć sporo imion, które nie cieszą się taką popularnością, albo z roku na rok coraz mniej rodziców nazywa tak swoje pociechy. Wśród nich jest na przykład imię Ewelina, które w pierwszej połowie 2023 roku otrzymało tylko 68 dziewczynek.

Reklama

Zobacz: Oznacza "radość". W 2023 tylko 68 dziewczynek otrzymało to imię

Niektóre imiona w 2023 roku nie zostały nadane ani razu. Na liście próżno szukać imienia Aida - z ostatnich danych wynika, że w zeszłym roku nie zostało nadane ani razu.

Aida: pochodzenie imienia

Aida to imię pochodzenia arabskiego i oznacza "nagrodę" lub ""korzyść". Pod uwagę brany jest również grecki rodowód imienia - w tym kontekście Aida ma się wywodzić od słowa Haides, czyli Hades - "pan świata cieni". Aida była również główną bohaterką opery Giuseppe Verdiego.

Zdjęcie Imię Aida oznacza "nagrodę", "korzyść" / 123RF/PICSEL

Aida: imieniny, zdrobnienia

Aida obchodzi imieniny 2 stycznia i 28 lipca. Najpopularniejszymi zdrobnieniami imienia Aida są: Aidka, Aidunia, Aideczka, Adka, , Ida, Idzia, Idusia.

Zobacz też: Imię dla kobiety, które przyciąga nieszczęście. Piękne, ale pechowe

Aida: odpowiedniki imienia w różnych językach

A tak brzmi imię Aida w różnych językach:

angielski - Haidee

francuski - Aďda

rumuński - Haida

niemiecki - Aida

litewski - Aid

Aida: znane osoby noszące to imię

W Polsce chyba najbardziej znaną Aidą jest Aida Kosojan-Przybysz. To jasnowidząca o ormiańskich korzeniach, która zajmuje się rozwojem duchowym, motywowaniem innych do zmian. Zdarza się, że w mediach społecznościowych dzieli się nie tylko przepowiedniami, ale również publikuje sentencje odnoszące się do relacji z innymi ludźmi, akceptacji siebie czy poszukiwania drogi życiowej.

- Wolność to największa siła. To rozmach Twoich skrzydeł. To moc Twoich myśli. To lekkość Twojego ciała i duszy. Bądź wolny! Nie zamykaj się w przestrzeni żalu i rozczarowań. Przerwij pasmo zmartwień. Pozwól sobie na otwarcie nowych drzwi - napisała w jednym z ostatnich postów na Instagramie Aida Kosojan-Przybysz.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz to znana polska jasnowidząca / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Inne znane Aidy to np.:

Aida Amer - polsko-palestyńska pisarka pisząca po polsku

- polsko-palestyńska pisarka pisząca po polsku Aida Ndoci - albańska piosenkarka

- albańska piosenkarka Aida Turturro - amerykańska aktorka

Zobacz też: Te imiona robiły furorę w PRL. Nadal są ładne?

Aida: numerologia, cechy charakteru

Liczba imienia Aida wynosi 6. Osoby noszące to imię są zazwyczaj otwarte, komunikatywne, towarzyskie. Mają silną wolę i jeśli wyznaczą sobie cel, dążą do niego.

Numerologiczne Szóstki to osoby potrafiące budować głębokie więzi z ludźmi z otoczenia. Są urodzonymi dyplomatami i negocjatorami. Szóstki są oddane rodzinie i bliskim, dlatego to na tej części życia skupiają się najbardziej. To osoby obdarzone szóstym zmysłem i ponadprzeciętną intuicją. Bardzo uduchowione, w ciągu dnia lubią chociaż przez godzinę pobyć w samotności, by uspokoić umysł i zrelaksować się z dala od bodźców zewnętrznych. Są pogodne, służą radą i potrafią wysłuchać. Numerologiczne Szóstki to również bezinteresowność i chęć niesienia pomocy. Jeśli chodzi o idealną profesję, Szóstka z powodzeniem może prowadzić rodzinną firmę lub pracować w zawodach, w których konieczny jest kontakt z innymi ludźmi.