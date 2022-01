Paweł i Marta z "Rolnik szuka żony"

Wielu uczestników popularnego programu "Rolnik szuka żony" odnalazło swoją drugą połówkę i wiedzie rodzinne życie. Do grona szczęśliwych par dołączyli także Paweł i Marta. Uczestnicy poznali się w 7. edycji programu i zaręczyli w ubiegłym roku. Młoda para planuje ślub w 2022 roku w Wielkanoc. Obecnie mieszkają razem w domu, który kupili i wyremontowali.





Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski

Ewa Kasprzyk przez ponad trzy dekady była żoną Jerzego Bernatowicza. Para rozwiodła się w 2019 roku, a aktorka znalazła nową miłość. Związała się z Michałem Kozerskim, będącym brokerem morskim. Jej partner zajmuje się obsługą armatorów obcych bander, które cumują w portach i stoczniach w Trójmieście. Para planuje ślub od dawna, ale pandemia uniemożliwiła realizację ich planów.



"Niedługo po tym, jak z Michałem zakochaliśmy się w sobie, zabrał mnie do Afryki, do RPA, i od tego czasu skutecznie i często mnie tam wozi. Doskonale zna ten kontynent, bo już jako 15-latek spędził rok w Nigerii. Jego tata był wykładowcą na Uniwersytecie Ahmadu Bello. Teraz Michał ma tam dom i prowadzi interesy. Chciałby tam zamieszkać na stałe, ale ja nie jestem gotowa na rezygnację z pracy. Jeździmy tam, kiedy się da, szczególnie gdy tu, dzieje się bardzo dużo, za dużo". powiedziała w wywiadzie dla "Faktu" aktorka.

Para chce wziąć ślub w 2022 w RPA lub Mozambiku. Czekają jednak na otwarcie granic na tyle, by można było urządzić ceremonię.





Travis Barker i Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian ma na swoim koncie wiele nieudanych związków. Przez długi czas pozostawała w związku ze Scottem Disickiem, z którym doczekała się trójki dzieci. Para jednak ostatecznie rozstała się, a najstarsza córka rodziny Kardashianów znalazła nową miłość. Obecnie spotyka się z popularnym muzykiem, Travisem Barkerem, który jest perkusistą zespołu Blink 182.



Para zaręczyła się zaledwie 9 miesięcy po rozpoczęciu randkowania. Travis oświadczył się Kourtney na plaży, gdzie na piasku ułożył z setek czerwonych róż ogromne serce. Para planuje ślub w 2022 roku i znając styl rodziny Kardashianów, będzie to przyjęcie z rozmachem.





Britney Spears i Sam Asgharim

Britney Spears po kilkunastu latach życia pod kuratelą ojca, doczekała w końcu dnia odzyskania wolności. Piosenkarka nie mogła wcześniej planować ślubu, gdyż osoby ubezwłasnowolnione nie mogą podejmować decyzji o małżeństwie. Artystka przyznała we wcześniejszych wywiadach, że chciałaby założyć rodzinę, jeżeli będzie tylko miała taką okazję. Jej dotychczasowe małżeństwa jednak nie trwały długo.





Obecnie księżniczka pop spotyka się z trenerem personalnym, Samem Asgharim. Para zaręczyła się we wrześniu 2021. Planują ślub w 2022, choć szczegóły na ten temat jeszcze nie są znane.





Wersow i Friz

Wersow i Friz należą do grupy najpopularniejszych celebrytów młodego pokolenia. Losy pary youtuberów śledzą tysiące osób, a oni sami chętnie dzielą się życiem prywatnym w mediach. Para zaręczyła się w zeszłym roku podczas pobytu w Grecji. Świętowali tam trzecią rocznicę związku. Zaręczynami pochwalili się oczywiście na Instagramie i YouTubie. Wersow i Friz przygotowują się do ślubu w 2022 roku, choć jeszcze nie zdradzili żadnych planów. Można z pewnością spodziewać się, że młodzi celebryci chętnie zrelacjonują kolejne etapy przygotowań, gdy już będą na to gotowi.





Rafał Maserak i Małgorzata Lis

Rafał Maserak jest znany szerszej publiczności, dzięki występom w programie "Taniec z Gwiazdami". Tancerz ma za sobą kilka nieudanych związków. Obecnie od długiego czasu pozostaje w związku z Małgorzatą Lis. Para ogłosiła w listopadzie, że się zaręczyli.



Rafał Maserak przyznał, że wraz z partnerką planują ślub w 2022 roku, lecz na chwilę obecną nie jest znana data ceremonii. Para podobno zbiera pieniądze na huczne wesele.



