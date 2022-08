Ile kosztuje korzystanie z radia i telewizora?

Opłata za używanie odbiornika radiowego wynosi 7,50 zł miesięcznie, a posiadacze odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiowych muszą płacić każdego miesiąca 24,50 zł. W związku z nowym rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, od przyszłego roku stawki te wzrosną do 8,70 zł i 27,30 zł miesięcznie.

Możemy liczyć na obniżkę ceny za media, ale warunkiem jest płacenie za dłuższy okres z góry. W Polsce co najmniej 3,7 mln osób nie jest zobowiązana do płacenia abonamentu RTV. Są to m.in. seniorzy - osoby powyżej 75 roku życia, ale również obywatele ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolne do pracy lub posiadacze pierwszej grupy inwalidzkiej. Opłat tych nie muszą uiszczać też inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane w czasie PRL, a także pobierające emeryturę nieprzekraczającą połowy przeciętnej pensji.

Reklama

Czytaj więcej: Abonament RTV za radio w samochodzie

Kto musi płacić abonament RTV?

Pozostałe osoby niewymienione wyżej, są zobowiązane do płacenia za odbiorniki, a przypomnieć trzeba, że dotyczy to nie tylko gospodarstw domowych, ale i samochodów.

O tej istotnej kwestii, często pomijanej przez Polaków przypomina Poczta Polska.

Poczta Polska realizuje zadania związane z usługą RTV zgodnie z zapisami Ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.1689) w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania oraz kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłat abonamentowych. Przedmiotowy akt prawny obliguje do rejestracji radioodbiornika lub telewizora i opłacania abonamentu przez jego właściciela, bez rozróżnienia, czy urządzenie znajduje się w domu czy np. w samochodzie. powiedział rzecznik prasowy Poczty Polskiej w jednym z wywiadów

Jeśli kierowca jest domownikiem, który uiszcza regularnie opłaty abonamentowe, to nie powinien się martwić.

Przedstawiciel Poczty Polskiej wyjaśnia bowiem, że w przypadku płacenia abonamentu RTV w ramach gospodarstwa domowego, nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów za radioodbiornik w aucie prywatnym.

O opłatach pamiętać powinny natomiast obywatele prowadzące działalność gospodarczą, na którą jest zarejestrowany samochód. Sprawa dotyczy także aut wynajmowanych i leasingowanych od firm. Jeśli umowa nie przenosi na kierowcę uiszczania takiej opłaty, to za abonament płacić powinny te spółki. Opłatę abonamentową należy wnieść za każdy samochód firmowy, który jest wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej.

Poczta Polska ostrzega przed konsekwencjami niepłacenia abonamentu

Coraz więcej osób ponosi konsekwencje niepłacenia abonamentu RTV. Jak podają statystyki, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. do urzędów skarbowych w Polsce wypłynęło 7 979 tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską S.A. To prawie trzy razy więcej niż w ubiegłym roku, wtedy to takich tytułów wystawiono 2 714. Tytuł wykonawczy to postawa do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Unikanie płacenia abonamentu za radioodbiorniki i telewizję to 30-krotność jego miesięcznej wysokości. Przyłapana na tym występku osoba lub firma musi uregulować zaległości.

Zobacz też: Abonament RTV w 2022 r. Ile wynosi opłata i kto jest zwolniony?

Zdjęcie W Polsce co najmniej 3,7 mln osób nie musi płacić abonamentu RTV / 123RF/PICSEL

Oto ile TVP i Polskie Radio otrzymają z abonamentu i rekompensaty

W budżecie na br. Telewizja Polska zapisała 2,066 mld zł z abonamentu RTV i rekompensaty abonamentowej, czyli więcej niż w roku 2021. Wtedy też publiczny nadawca uzyskał 1,71 mld zł z rekompensaty i 331,4 mln zł z opłaty podstawowej.

Porównując dane z ubiegłymi latami, między 2014 a 2016 rokiem, czyli przed otrzymaniem pierwszej rekompensaty, pobrano od 366 do 444 mln zł opłat rocznie z samego abonamentu. Natomiast w latach 2010-2013 kwota ta oscylowała poniżej 300 mln zł rocznie.

W tym roku Polskie Radio otrzyma 110,004 mln zł (dla porównania rok temu - 125,91 mln zł). Mniej pieniędzy trafi także do 17 regionalnych rozgłośni radiowych - 99 mln zł do podziału (w 2021 r. - 112,66 mln zł).

Zdjęcie Jeśli projekt o zlikwidowaniu abonamentu RTV wszedłby w życie, Polacy zaoszczędziliby sporo pieniędzy / 123RF/PICSEL

Do Senatu już kilka miesięcy temu wpłynął projekt dotyczący likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego. Gdyby został on przyjęty, Polacy mogliby zaoszczędzić rocznie nawet 450 mln zł rocznie. Pomysł jest jednak szeroko krytykowany m.in. przez ministerstwo kultury i KRRiT. Przedstawiciele są przekonani, że gdyby takie przepisy weszły w życie, spowodowałyby jeszcze większą destabilizację systemu finansowania mediów publicznych. Znacząco obniżyłyby się kwoty na nie kierowane, a przy tym zabrakłoby stałych rozwiązań rekompensujące te finansowe spadki.

Rada spostrzegła, że w chwili obecnej osoby prywatne płacące abonament stanowią 73 proc. wszystkich wpływów z tego tytułu. Likwidacja tegoż źródła oznaczałaby więc całkowitą likwidację abonamentu. Takie rozwiązanie wpłynęłoby też negatywnie na inne kwestie - przede wszystkim uniemożliwiłoby w przyszłości przyznawanie nadawcom rekompensat z tytułu utraconych wpływów abonamentowych. Poczta Polska byłaby ponadto pozbawiona dochodu z tytułu pobierania abonamentu.

Zobacz także: Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2022 r.