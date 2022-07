Służył jako przytulny pensjonat. Dom Vecny z czwartego sezonu „Stranger Things” istnieje naprawdę!

Filmowy upiorny Creel House, czyli rodzinny dom Henry’ego, który później zmienił się w demonicznego Vecnę, to budynek, który jeszcze do 2019 roku służył, jako przytulny pensjonat. Miał pięć sypialni, a każda z nich swoją, prywatną łazienkę, Dziś, choć nieczynny, nie jest trudny do odnalezienia. Można go z łatwością odnaleźć, korzystając z map Google. Wystarczy znać adres.

