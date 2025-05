Ślub i wesele to nie tylko romantyczne przeżycia, ale też spore wydatki - zarówno dla nowożeńców, jak i dla gości. W Polsce wciąż najpopularniejszą formą prezentu jest koperta z pieniędzmi , która pozwala młodej parze choć częściowo pokryć koszty uroczystości. Niestety, zdarza się, że wśród prezentów trafiają się… puste koperty .

Ekspertka ślubna znana z telewizji i mediów społecznościowych nie gryzła się w język. W rozmowie z portalem shownews.pl wyraziła jasno, że wręczenie pustej koperty to wyjątkowo nieelegancki gest.

Ile wypada dać do koperty?

Ile powinno się włożyć do koperty? To pytanie powraca przy każdej weselnej zaprosinie. Gwiazdy polskiego show-biznesu także mają swoje zdanie. Doda przyznała, że bliskiemu przyjacielowi wręczyłaby nawet 10 tysięcy złotych. Jednak gdyby miała dochody zbliżone do średniej krajowej - wybrałaby tysiąc złotych na parę.