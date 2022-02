Nowożytne letnie igrzyska olimpijskie rozgrywane są od 1896 roku, a zimowe od 1924 roku. Sięgają korzeniami do tradycji antycznych igrzysk olimpijskich. Zwykle zawodnicy traktują igrzyska olimpijskie jako najważniejsze zawody sportowe w swoim życiu, w których złoty medal staje się życiowym trofeum ich osiągnięć.

Niestety, na przestrzeni lat podczas Igrzysk Olimpijskich zdarzały się również tragiczne w skutkach wypadki. Sportowcy tracili życie w wyniku nieszczęśliwych wypadków, chorób, a nawet ataku terrorystycznego.

Pierwszą z olimpijskich ofiar był Portugalczyk Francisco Lazaro, który zemdlał w wyniku przegrzania na trasie maratonu w Sztokholmie w 1912 roku. Ostatnią śmiertelną ofiarą olimpiady jest zaś Bahman Golbarnezhad, irański kolarz, który w 2016 roku podczas Paraolimpiady w Rio de Janeiro doznał ataku serca. Jak wyglądały te najtragiczniejsze z olimpijskich momentów na przestrzeni lat?



Atak terrorystyczny w Monachium, rok 1972

Zdjęcie Igrzyska w Monachium zapisały się w historii jako jedne z najbardziej tragicznych / Wikimedia

Najtragiczniejszym i najbardziej mrocznym olimpijskim zdarzeniem, w wyniku którego zginęło aż 11 osób, jest atak terrorystyczny, do którego doszło podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. 5 września członkowie Czarnego Września o świcie weszli na teren wioski olimpijskiej, a następnie wdarli się do mieszkań, w których zakwaterowani byli izraelscy zawodnicy. Dwóch z nich zostało zabitych w trakcie szamotaniny. Dziewięciu kolejnych wzięto do niewoli w charakterze zakładników. Zarówno negocjacje, jak i próba odbicia zakładników okazały się bezskuteczne.



Zdjęcie Do księgi kondolencyjnej, którą wystawiono po tragedii, ustawiały się długie kolejki / Wikimedia

Zdarzenie to opisywane jest jako jedyne w historii, gdy w trakcie najważniejszej imprezy sportowej doszło do morderstwa. Wśród ofiar znalazło się pięciu sportowców: David Berger (podnoszenie ciężarów), Ze'ev Friedman (podnoszenie ciężarów), Eliezer Halfin (zapasy), Yossef Romano (podnoszenie ciężarów) i Mark Slavin (zapasy). W zamachu zginął także niemiecki policjant.



Pierwsza odnotowana śmierć olimpijska. Sztokholm, rok 1912

Zdjęcie Francisco Lazaro zginął podczas maratonu / Wikimedia

Portugalski maratończyk Francisco Lazaro był pierwszym sportowcem, który poniósł śmierć podczas olimpijskiej rywalizacji. Można powiedzieć, że jego tragiczna historia oscylowała na granicy absurdu i lekkomyślności. W tamtych czasach w celu uniknięcia poparzeń słonecznych nacierano ciało woskiem i olejkami. Sportowiec, kierując się chęcią ochrony przed poparzeniami, natarł swoje ciało łojem. Niestety, znacznie przesadził z jego ilością. W efekcie doprowadziło to do zablokowania możliwości pocenia się, a następnie przegrzania organizmu. Maratończyk podczas swojej trasy upadał kilka razy z braku sił, aż w końcu zemdlał. Jego ciało dosłownie się gotowało. Został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł następnego dnia.



Dwa zgony sportowców. Berlin, rok 1936

1936 rok zapisał się w historii igrzysk olimpijskich jako ten, w którym zmarło tragicznie dwóch sportowców. Jednym z nich był Austriak, Ignaz Stiefsohn, który był pionierem w szybownictwie. Wówczas dyscyplina ta zaliczała się do pokazowych. W trakcie lotu w szybowcu pilotowanym przez austriackiego zawodnika oderwało się skrzydło. Znajdował się on 700 metrów nad ziemią. Ignaz nie zdążył użyć spadochronu i rozbił się, ginąc na miejscu.

Drugim z tragicznie zmarłych sportowców w tamtym roku podczas olimpijskich zmagań był rumuński bokser, Nicolae Berechet, który rywalizował w wadze piórkowej. Jego śmierć niosła za sobą wiele kontrowersji. Zawodnik czuł się źle już w dniu walki, tuż przed wejściem na ring. W pierwszej walce został pokonany na punkty przez Estończyka Evalda Seepere. Zmarł trzy dni później w szpitalu. Oficjalną przyczyną zgonu była sepsa, jednak wokół tego zdarzenia krążą również inne wersje. Jedna z nich sugeruje, że sportowiec zmarł w wyniku krwawienia wewnętrznego wątroby, w którą został trafiony przez swojego rywala na ringu. Inna zaś mówi, że Rumuńczyk został celowo otruty przed zawodami. Są to jednak jedynie domysły.



Powrót z Londynu ze złotym medalem i urną, rok 1948

U Czechosłowaczki, Eliški Misákovej, która przyleciała do Wielkiej Brytanii zmierzyć się w dyscyplinie gimnastyki wraz ze swoją drużyną, po przybyciu do kraju wykryto polio. Została natychmiast przewieziona do szpitala w celu poddania izolacji. Kobieta zmarła w dniu, w którym jej drużyna zdobyła złoty medal. Do zwycięskiej drużyny należała także siostra zmarłej, Miloslava Misákova. Do swojego kraju wróciła ze złotym medalem i urną zmarłej siostry.



Śmierć Polaka i Australijczyka w Innsbrucku, 1964 rok

W 1964 roku podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku śmierć znów poniosło aż dwoje sportowców, w tym Polak, Kazimierz Skrzypecki. Startował on w dyscyplinie saneczkarstwa, z ramienia Wielkiej Brytanii, do której przeniósł się jeszcze przed wojną, gdzie był pilotem RAF. Saneczkarstwem zainteresował się stosunkowo późno i dopiero w wieku 58 lat pojechał na igrzyska do Innsbrucku. Podczas treningu sportowiec rozbił się. Wskutek wypadku doznał wielu złamań - w tym czaszki i miednicy. Zmarł następnego dnia na stole operacyjnym.



Podczas tych samych igrzysk zginął również Australijczyk, Ross Milne, startujący w dyscyplinie narciarstwa alpejskiego. Do tragedii, tak jak w przypadku Polaka, doszło podczas treningu. Zawodnik stracił kontrolę i uderzył z impetem w drzewo, po czym błyskawicznie został przetransportowany helikopterem do szpitala. Został uznany za zmarłego po dotarciu na miejsce. Miał zaledwie 20 lat.



Ostatnia śmierć, paraolimpiada w Rio de Janeiro, 2016 rok

Instagram Post

Ostatnim tragicznym wydarzeniem, które zakończyło się śmiercią sportowca podczas igrzysk, było to z udziałem irańskiego kolarza Bahman Golbarnezhad podczas paraolimpiady w 2016 roku. Doświadczył on ataku serca, po którym upadł i uderzył głową w kamień. Zmarł, pomimo błyskawicznie udzielonej pomocy lekarskiej.

