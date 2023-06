Złotokap to jeden z wyższych krzewów, bo jego wysokość może osiągnąć nawet 9 metrów, a korona rozrosnąć się na 4 metry szerokości. Jego charakterystyczną cechą jest żółty kolor kwiatów, które tworząc zwisające nawet do 50 cm kwiatostany, nadają roślinie niesamowitego wyglądu. Z uwagi na swoje walory estetyczne nazywany jest potocznie "złotym deszczem".

Złotokap najlepiej prezentuje się na przełomie maja i czerwca, kiedy ma miejsce najbardziej obfite kwitnienie.

Roślinę bardzo często możemy zauważyć w parkach miejskich oraz w przydomowych ogrodach, i może być ona sadzona pojedynczo jak i w grupach. Złotokap zalicza się do krzewów o szybkim i bujnym rozkwicie, a im jest starszy, tym staje się coraz bogatszy w kwiatostan.

Reklama

Zdjęcie Złotokap bardzo często występuje w miejskich parkach / Krzysztof Chojnacki / East News

Złotokap - jak uprawiać?

Złotokap najlepiej radzi sobie na stanowisku słonecznym i ciepłym. Zbyt dużo cienia i porywisty wiatr działają zdecydowanie na niekorzyść rośliny. Ponadto krzew powinien mieć zapewnione podłoże o dobrej przepuszczalności o odczynie zasadowym, żyzne, wilgotne i w miarę lekkie.

Złotokap jest również odporny na surowsze warunki atmosferyczne, gdyż bez większego problemu przetrwa suszę oraz mrozy. Nie jest mu straszne również mocno zanieczyszczone powietrze.

Czytaj także: Dziewięć śmiertelnie niebezpiecznych roślin. Rosną w polskich w parkach i ogrodach

Zdjęcie Złotokap nie potrzebuje częstego nawożenia / 123RF/PICSEL

Złotokap - jak pielęgnować?

Odradza się częstego przycinania krzewu, gdyż po takim zabiegu jego pędy się rozkrzewiają. Jeśli zajdzie potrzeba przycięcia rośliny, to najlepiej zrobić to tuż po jej kwitnieniu. Do regularnego usuwanie nadają się wyłącznie uschnięte pędy.

Złotokap to krzew, który nie wymaga częstego nawożenia, dlatego wiosną wystarczy aplikować wieloskładnikową odżywkę lub nawóz wolnodziałający, który zapewni odpowiednie witaminy i minerały.

Zdjęcie Złotokap jest popularnym, ale silnie trującym krzewem / Marek Bazak / East News

Złotokap - właściwości trujące

Ta piękna roślina skrywa w sobie śmiercionośną broń w postaci toksycznej cytyzyny, która działa drażniąco i paraliżująco na układ pokarmowy i nerwowy. Cytyzyna zawarta jest w każdej części krzewu, ale najbardziej niebezpieczne są małe nasiona. Zjedzenie zaledwie kilku nasion przez dziecko może doprowadzić do jego zgonu. Na toksyczne działanie krzewu narażeni są również dorośli - spożycie kilkunastu nasion może być dawką śmiertelną.