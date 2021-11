Chiny toną w smogu. Na własne życzenie?

Chiny odpowiadają za zużycie około połowy światowego wydobycia węgla. Chociaż prezydent Xi Jinping podczas wrześniowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zapowiedział, że państwo zamierza dążyć do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2 przed 2060 rokiem, działania na razie nie wskazują na to, aby zamiary się powiodły.

Na początku października urzędnicy nakazali kopalniom w Mongolii Wewnętrznej zwiększenie produkcji węgla o niespełna 100 milionów ton. To odpowiedź na kryzys energetyczny, z którym boryka się państwo. Na skutki kontrowersyjnej decyzji nie trzeba było długo czekać.

Reklama

Kilka dni po ogłoszeniu zwiększenia produkcji węgla, Pekin został sparaliżowany przez smog. Jak podawały media, 5 listopada widoczność w mieście sięgała maksymalnie 200 metrów. Szaro-bura mgła pokryła budynki niemal całkowicie. Sytuacja okazała się na tyle poważna, że władze Pekinu zdecydowały się na podjęcie drastycznych kroków. Tymczasowo zamknięto place zabaw oraz autostrady, w nadziei na to, że stężenie szkodliwych substancji w powietrzu zmaleje do poziomu umożliwiającego codzienne funkcjonowanie.

Polska w niechlubnych czołówkach świata. Smog to duży problem

Smog jest również problemem, z którym boryka się Polska. Chociaż sytuacja w naszym kraju nie jest tak tragiczna, jak w Chinach, nie należy jej bagatelizować. Jakość powietrza gwałtownie spada w miesiącach jesiennych i zimowych. Stężenie smogu najwyższe jest na przełomie stycznia i lutego. To wówczas najczęściej w polskich miastach normy zanieczyszczenia w powietrzu zostają przekroczone. Należy jednak pamiętać, że nie jest to problem sezonowy. W mniejszym stopniu obserwujemy go również w miesiącach wiosennych i letnich.

Z opublikowanego rok temu raportu szwajcarskiej platformy monitoringu powietrza IQAir wynika, że wśród 100 najgorszych miast pod względem jakości powietrza w Europie aż 29 znajduje się w Polsce. To niepokojący sygnał. Ponadto w ubiegłym roku w styczniu miasta: Wrocław, Warszawa oraz Kraków znajdowały się w czołówce miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu według Major Cities Ranking Air Quality Index.

Nawet jeśli smog nie jest widoczny gołym okiem, nadal szkodzi. Czy w jakiś sposób można zabezpieczyć się przed jego negatywnym wpływem na organizm?

Czym jest smog i dlaczego jest szkodliwy?

Smog ma postać brunatnej mgły. Zawiesinę w powietrzu tworzą masy zanieczyszczonego powietrza. Smog jest groźny ze względu na obecne w spalinach i dymie, związki chemiczne, takie jak tlenki węgla, azotu, siarki oraz pyły PM10 i PM2.5, które wdychamy. Zanieczyszczenia przedostają się do organizmu i są przyczyną rozwoju wielu chorób. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza wysoką szkodliwość smogu. Zaznacza, że powoduje on skutki podobne do tych wynikających z promieniowania UV-C oraz nadmiernego kontaktu z dymem tytoniowym.

Eksperci badają to, jak codzienne oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa stan zdrowia. Smog może powodować alergie i astmę, wpływać na obniżenie odporności organizmu i przyczyniać się do szybszego rozwoju chorób układu krwionośnego i płuc. Skutkiem wdychania zanieczyszczonego powietrza jest także przyspieszone starzenie się cery, pojawienie przebarwień, czy nawet trądziku oraz gorsze samopoczucie.

Domowe sposoby: tak uchronisz się przed smogiem

Wiele osób uważa, że jeśli szczelnie zamknie okna w mieszkaniu, uchroni się przed szkodliwym smogiem. To powoduje, że jesienią i zimą nie wietrzą pokoi właściwie w ogóle. Jak się okazuje, nie jest to skuteczna metoda ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem. Co więcej, może przynieść więcej szkód niż korzyści, ponieważ brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza sprzyja tworzeniu się między innymi pleśni i grzybów. W konsekwencji brak regularnego wietrzenia, może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie.

Zdjęcie Smog wpływa na nasze samopoczucie / 123RF/PICSEL

Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w nawiewniki, wyposażone w filtry antysmogowe. Minimalizują one ryzyko przedostania się cząsteczek smogu do wnętrza mieszkań. Warto zaznaczyć, że większość dostępnych na rynku nawiewników antysmogowych posiada wymienny filtr. Regularna wymiana sprawi, że nawiewnik będzie działał znacznie skuteczniej.

Oprócz nawiewników wyposażonych w filtry antysmogowe warto zaopatrzyć się również w oczyszczacz powietrza. Dobrze jest wybrać taki, który poradzi sobie z usuwaniem najbardziej szkodliwych dla ludzkiego zdrowia pyłów PM2.5.

Pandemia przyzwyczaiła nas do noszenia maseczek na twarzy. W okresach zimowych szczególnie warto zaopatrzeć się w specjalne maski przeciwpyłowe, które potrafią zatrzymać większość zanieczyszczeń obecnych w powietrzu. Dietetycy radzą, że pomóc w zminimalizowaniu szkodliwych skutków smogu może również zastosowanie diety antysmogowej. Zdaniem ekspertów w okresach większej ekspozycji na smog warto szczególnie zadbać o to, by jadłospis zawierał odpowiednią ilość warzyw, białka, tłuszczów i węglowodanów. Należy również pić dużo wody.





***

Przeczytaj również:



Kobiety cierpią bardziej przez pandemię? Oto wnioski z najnowszego raportu

Czy w 2022 roku czeka nas koniec świata?

Zobacz również: