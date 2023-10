Spis treści: 01 Pogodowe starcie nad Polską. Mocne uderzenie w konkretne regiony

02 "Starcie mas powietrza"

03 Prognoza pogody na weekend 21 - 21 października

Pogoda serwuje nam w ostatnich dniach prawdziwe zamieszanie. Teraz okazuje się, że zima może dać o sobie znać w Polsce już w najbliższy weekend. Jak podaje serwis Twoja Pogoda, w piątek, 20 października ma nastąpić załamanie pogody. W południowych województwach prognozowane są intensywne opady deszczu.

Pogodowe starcie nad Polską. Mocne uderzenie w konkretne regiony

Zdjęcie Zima da o sobie znać już w najbliższy weekend / 123RF/PICSEL

Czytamy, że weekend nasz kraj "nawiedzą potężne zawieje śnieżne, podczas których może spaść do 10 cm śniegu, a zaspy mogą mieć nawet pół metra". Twoja Pogoda podaje, że z centrum na północ kraju będzie się przemieszczał front z obfitymi deszczami, które zamienią się w deszcze ze śniegiem i śnieg. To jednak nie koniec pogodowych "atrakcji", bo lokalnie mogą występować burze śnieżne.

- Spadnie do 5-10 centymetrów śniegu, który będzie niesiony przez porywisty wiatr osiągający do 70-90 km/h, który nie tylko będzie usypywać nawet półmetrowe zaspy i ograniczać widoczność niemal do zera, ale też łamać gałęzie, zrywać dachy i uszkadzać linie energetyczne - czytamy w serwisie Twoja Pogoda.

Zima pozostanie z nami na dłużej? Wiele wskazuje na to, że raczej nie, bo po "zimowym uderzeniu" temperatura zacznie rosnąć i możliwe, że czeka nas powrót babiego lata.

"Starcie mas powietrza"

Z kolei Polscy Łowcy Burz dodają:

- Coraz więcej wskazuje na to, że już w piątek i sobotę nad naszym krajem dojdzie do prawdziwego starcia dwóch, bardzo zróżnicowanych termicznie mas powietrza. Rzadko bowiem zdarza się tak bliskie sąsiedztwo powietrza arktycznego i powietrza pochodzenia zwrotnikowego! Tym samym na wysokości ok. 1,5 km nad ziemią różnica temperatury nad środkową Europą mogłaby sięgać aż 20 st. Celsjusza - informują na Facebooku.

Prognoza pogody na weekend 21 - 21 października

Zdjęcie Pogoda zaserwuje nam w przyszły weekend "moc atrakcji" / Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A tak prezentuje się prognoza pogody przygotowana przez synoptyków IMGW. W piątek, 20 października, na północnym wschodzie wystąpią opady śniegu z deszczem.

- Temperatura maksymalna w tym rejonie będzie już niemal zimowa. Nad południe Polski dotrze w tym samym czasie bardzo ciepła masa powietrza, przez co różnica temperatury pomiędzy północą a południem wynosić będzie niemal 20 stopni. Najwięcej słońca na południu i tam nie powinno podać. Na pozostałym obszarze występować będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem - podaje IMGW.

Z kolei w sobotę w całej Polsce będzie pochmurno. Wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie - marznący deszcz, powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 8 st. Celsjusza, chociaż na krańcach południowo-wschodnich termometry mogą wskazać nawet... 16 st. Celsjusza.

W niedzielę w całym kraju duże zachmurzenie z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od 2 st. Celsjusza na zachodzie do 18 st. Celsjusza na południowym wschodzie. Wciąż będzie się dawał we znaki porywisty wiatr.

