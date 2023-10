Spis treści: 01 Jaka będzie zima w tym roku? Odpowiedź znajdziesz w ogrodzie

02 Co zapowiada srogą zimę? Przyjrzyj się wrzosom i sosnom

03 Po czym poznać jaka będzie zima? Zwróć uwagę na zachowanie zwierząt

04 Jaka będzie zima w 2023/24? Synoptycy już wiedzą

Jaka będzie zima w tym roku? Odpowiedź znajdziesz w ogrodzie

"Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona" - głosi jedno z popularnych, odnoszących się do pogody przysłów, zachęcając, by przyjrzeć się nieco dokładniej warunkom panującym za oknem, szybko znajdując w ten sposób odpowiedź na pytanie dotyczące pogodowej aury kolejnych miesięcy. Ale to dopiero początek. Długoterminową prognozę pogody odczytać możemy również z zachowania zwierząt czy wyglądu niektórych roślin. W tym celu wybierzmy się do ogrodu.

"Liść na drzewie mocno się trzyma, nie tak prędko będzie zima" - mówi inne ludowe przysłowie. Jak się bowiem okazuje, przyroda może zdradzić wiele, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć zimą. Wystarczy dobrze jej się przyjrzeć, a potem wyciągnąć odpowiednie wnioski. Ale jak to zrobić?

Reklama

Co zapowiada srogą zimę? Przyjrzyj się wrzosom i sosnom

Krótki spacer po przydomowym podwórku lub lesie może dać odpowiedź na trapiące nas od kilku tygodni pytanie. Jaka będzie tegoroczna zima? W tym celu wystarczy spojrzeć na leszczyny czy jarzębiny. Jeśli roi się na nich od orzechów i owoców, możemy spodziewać się mroźnych i długich zimowych miesięcy.

Pomoże również szybki rzut oka na dęby. Zauważyłeś na nich dużo żołędzi? Możesz już szykować zimową kurtkę. Moment nadejścia mrozów możemy wyczytać także z sosny. Odpowiedź dadzą jej szyszki. Jeśli te wyrosły na dole drzewa - możemy spodziewać się srogiego początku zimy. Jeśli zaś na górze - chłodniejsze będą ostatnie jej tygodnie. Co więcej, im więcej szyszek na sośnie, tym ostrzejsza zima.

Zdjęcie Wrzosy to kolejny, naturalny synoptyk / 123RF/PICSEL

Sporo wyczytać można również z cebuli. Jeśli ta miała mało łusek, oznacza to, że mrozy nie będą aż tak srogie i dokuczliwe. Oznaką łagodniejszej zimy jest również mała ilość owoców na tarninie czy śliwce węgierce.

Pomocne okażą się również kwiaty. Wraz z rozpoczęciem jesieni do naszych ogrodów zaprosiliśmy bowiem prawdziwą gwiazdę tego okresu - wrzosy. Jak się okazuje, są one kolejnym pogodowym wieszczem. Kiedy kwitną wyłącznie na górze krzaczków, możemy spodziewać się ciepłej jesieni, ale równie szybkiego nadejścia mrozów - nawet tych listopadowych. "Gdy wrzos od góry kwitnie, zima wcześnie przytnie" - głosi ludowe przysłowie.

Zobacz również: Im więcej ma kwiatów, tym mniej pieniędzy w portfelu. Natychmiast usuń z domu

Po czym poznać jaka będzie zima? Zwróć uwagę na zachowanie zwierząt

Sporo na temat pogodowej aury kolejnych miesięcy zdradzić może też zachowanie zwierząt. W lecie walczyłeś z kretami usilnie starającymi się zamieszkać w twoim ogrodzie? Być może znalazłeś dzięki temu odpowiedź, dotyczącą zbliżającej się zimy. Solidne ochłodzenie zwiastować mogą bowiem pojawiające się na trawie we wrześniu lub na początku października świeżo wykopane przez kreta kopce. Zwierzak pogłębia wtedy korytarze, przygotowując się na zimowe mrozy.

Zdjęcie Świeżo wykopane kopce kreta, pojawiające się w ogrodzie we wrześniu i październiku, mogą być oznaką srogiej zimy / 123RF/PICSEL

Kretom wtórują też mrówki. Jeśli przez całą jesień nieustannie pracowały w okolicach mrowiska, oznacza to, że ocieplały swój dom w obawie przed srogą zimą. Dobrymi synoptykami są także ptaki. Żurawie wiedzą doskonale, kiedy nadejdzie sroga zima, zabierając skrzydełka za pas i odlatując wówczas nieco wcześniej. Duże śniegi i ochłodzenie zwiastuje również niespokojne zachowanie wron. Jeśli latały w stadzie i głośno krakały, możemy spodziewać się szybkich i dotkliwych chłodów.

Zobacz również: Jakie ptaki odlatują we wrześniu i skąd wiedzą, gdzie mają lecieć? Ornitolog wyjaśnia: "Ptaki mają swój GPS"

Zdjęcie Czy tegoroczna zima da nam się we znaki? / 123RF/PICSEL

Jaka będzie zima w 2023/24? Synoptycy już wiedzą

Pierwsze długoterminowe prognozy pogody opracowali już eksperci. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że tegoroczna późna jesień oraz początek zimy będą cieplejsze niż zwykle, ale też dość mokre. Według analiz temperatura powietrza i miesięczna suma opadów wrócą do normy wieloletniej prawdopodobnie dopiero w styczniu.