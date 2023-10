Spis treści: 01 Pogodowa żonglerka w Polsce. Lepiej przygotuj zimowe ubrania



Jesień w pełni, ale już niebawem odczujemy pierwsze zwiastuny zimy. Po ociepleniu, jakie zawitało do Polski w ostatnich dniach, trzeba przygotować się na dużą zmianę. Październik szykuje nam chłodne dni, które dadzą o sobie znać już po weekendzie 14 - 15 października.

W poniedziałek, 16 października w Tarach i Beskidach temperatura spadnie o poranku do -2 st. Celsjusza. Mieszkańcy tych rejonów mogą się spodziewać w ciągu dnia maksymalnej temperatury wynoszącej do 8 st. Celsjusza. W pozostałych regionach kraju temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie do 12 stopni.

Pogodowa żonglerka w Polsce. Lepiej przygotuj zimowe ubrania

- Przygotujecie się na żonglowanie cieplejszymi kurtkami i gorącą herbatą. Od niedzieli zaczynamy nowy sezon barw na mapach prognoz numerycznych: w dzień królować będzie kolor zielony a nocami coraz częściej niebieski. Kolor żółty nie powiedział jednak "do widzenia" - informuje IMGW w najnowszym wpisie.