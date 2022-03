Cykl murali "Solidarni z Ukrainą" w Gdańsku

Cykl murali pod hasłem "Solidarni z Ukrainą" powstanie na murze oporowym Pomorskiej Kolei Metropolitalnym w pobliżu przystanku PKM Gdańsk Jasień. Jest on wspólną inicjatywą Samorządu Województwa Pomorskiego i należącej do niego spółki PKM SA, która jako właściciel muru, zobowiązuje się do pokrycia kosztów farb niezbędnych do realizacji projektów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Nad projektami pracują już studenci gdańskiej ASP, ale jak podaje Pomorska Kolej Metropolitalna, mur jest tak duży, że miejsca wystarczy także dla innych artystów, którzy zgłoszą się z interesującym projektem. Akcja jest artystycznym sprzeciwem wobec tragicznych wydarzeń w Ukrainie.

Mur ma ok. 300 m długości i wysokość ok. 2,9 m - jest to więc naprawdę duża ściana, na której zaistnieć może każdy dobry pomysł związany z hasłem "Solidarni z Ukrainą". Dzięki temu mamy szansę wspólnie stworzyć ogromną, antywojenną galerię w przestrzeni publicznej, która stanie się artystycznym manifestem sprzeciwu wobec każdej agresji podała Pomorska Kolej Metropolitalna

Zdjęcie Cykl murali pod hasłem "Solidarni z Ukrainą" powstanie na murze oporowym Pomorskiej Kolei Metropolitalnym w pobliżu przystanku PKM Gdańsk Jasień / Przemek Swiderski/REPORTER / East News

Mural Piotra "TUSE" Jaworskiego

Antywojenny mural autorstwa Piotra "TUSE" Jaworskiego jest pierwszą grafiką z cyklu "Solidarni z Ukrainą". Powstał na murze przy przystanku PKM Gdańsk Jasień. Przedstawia on podobiznę przywódcy ZSRR Józefa Stalina, wodza III Rzeszy Adolfa Hitlera oraz obecnego prezydenta Rosji Władimira Putina. Muralowi towarzyszy hasło "No more time", czyli "nigdy więcej".

Mur jest zlokalizowany na skraju popularnego wśród mieszkańców Gdańska Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Około 300-metrowej długości, wysoki prawie na trzy metry mur już niedługo zostanie pokryty kolejnymi antywojennymi obrazami. Kolejne murale z cyklu "Solidarni z Ukrainą" będą pojawiać się sukcesywnie.

***

