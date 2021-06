Spanie w łóżku z psem? To może poprawić sen

Wiele osób sądzi, że wpuszczanie do łóżka czworonoga to zły pomysł. Oprócz tego, że czasami zwierzę może powodować alergie, to zabiera miejsce, porusza się i na inne sposoby teoretycznie może zaburzać sen. Nowe badanie naukowe pokazało jednak, że dzieci, które śpią z pupilem w jednym łóżku, wysypiają się równie dobrze, a nawet lepiej niż te, które śpią same. Prawdopodobnie postrzegają one zwierzę jako swojego przyjaciela, co je uspokaja.

Zdjęcie Naukowcy odkryli, że obecność zwierzęcia w łóżku nie ma negatywnego wpływu na sen / 123RF/PICSEL