Obejrzyj finałowy odcinek "Specjalistek"! Agnieszka, Aggie i Ola zmierzą się w nim z nowymi wyzwaniami. Jak sobie poradzą?

Zdjęcie Kadr z programu "Specjalistki" /123RF/PICSEL

W Szkotowie rozpoczyna się czas wykopków. Królestwo rolniczki Agnieszki to 120 hektarów pełne ziemniaków czekających na zebranie. Taka uprawa wymaga wyjątkowo sprawnej organizacji i zaangażowanych pracowników. Czas to pieniądz! Agnieszka z ekipą zakasują rękawy i stawiają czoła wyzwaniu, ale gdy się człowiek śpieszy, to...

Do mechaniczki Aggie przyjeżdża nowa klientka - jej mama! W warsztacie pojawia się z zepsutym maluchem. Kultowy samochód wymaga specjalnego traktowania i nie lada wysiłku. Części do Fiata 126p wcale nie jest tak łatwo zdobyć, szczególnie w piątek. A mama Aggie musi mieć czym pojechać nazajutrz w trasę...

Ola - spawaczka wybiera się na zasłużony odpoczynek w stadninie, ale jazdę konną skutecznie zakłócają telefony zwołaniem o pomoc. W podziemnej instalacji centralnego ogrzewania w hucie pęka rura. Ta sprawa nie cierpiąca zwłoki! Ola od razu jedzie na miejsce. Sytuacja nie jest prosta, a koledzy po fachu zamiast pomagać, tylko przeszkadzają. Wszystko na głowie naszej bohaterki, która musi wspiąć się na wyżyny swojej kreatywności, chcąc usunąć awarię.

Odcinek 8. - emisja: 27 lutego

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Specjalistki" - odc. 8 materiały prasowe