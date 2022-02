Ksiądz gwiazdą TikToka

Czy można spowiadać się online?



Ksiądz Picur z Krosna znany jest ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do kontaktu ze swoimi fanami na TikToku. A ma ich naprawdę wielu. Jego konto ma ponad 3 miliony polubień, a śledzi je ponad 270 tys. osób.



To nie jedyna platforma społecznościowa, z której korzysta — duchowny ma również kanał na YouTube, z 4 tysiącami subskrybentów, a na Facebooku obserwuje go ponad 5 tys. osób. Jak widać jednak to właśnie tiktokowe klipy księdza przyciągają największą uwagę młodych ludzi.



Publikuje regularnie serię filmów “Kazanie w 15 sekund", a także tłumaczy przeróżne kwestie związane z wiarą, choćby takie czy w Święto Trzech Króli nad drzwiami należy zapisać “K+M+B", czy “C+M+B" i jak postąpić, gdy czujemy powołanie do kapłaństwa.



Jeden z fanów księdza Picura zapytał, czy w aktualnych warunkach możliwa jest spowiedź online poprzez komunikator internetowy.



“Nie ma spowiedzi online. Przez komunikatory można się umówić na spowiedź w realu. Serdecznie zapraszam" - wyjaśnił ksiądz.

