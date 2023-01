Prawo jazdy, czy dowód rejestracyjny? O tym warto wiedzieć

Ilu pasażerów może przewozić kierowca w swoim pojeździe? Zgodnie z informacjami zawartymi w prawie jazdy, kierowca posiadający uprawienia kategorii B może prowadzić samochód osobowy oraz małe pojazdy dostawcze. Maksymalnie może więc przewozić ośmiu pasażerów. Niestety nie każdy samochód osobowy jest przystosowany do tego, by przewozić tyle osób jednocześnie.

Aby dowiedzieć się, ile naprawdę osób możemy przewieźć zgodnie z prawem, powinniśmy sięgnąć więc nie do prawa jazdy, a do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Najpopularniejsze auta osobowe przeważnie wyposażone są w cztery lub pięć miejsc. W przypadku minibusów, nazywanych także vanami, miejsc zazwyczaj jest więcej - siedem lub osiem. Warto zapoznać się z tą informacją, przed trasą. Przewożenie większej liczby pasażerów, niż pozwala na to dowód rejestracyjny konkretnego pojazdu, jest surowo zabronione. Czym grozi?

Reklama

Zdjęcie Dowód rejestracyjny kierowca powinien zawsze mieć przy sobie / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News

Zobacz również: Czy można mieć prawo jazdy i dostać mandat za jego brak? 1500 zł to tylko początek

Co grozi kierowcom, którzy przewożą więcej osób, niż powinni? Surowa kara

Przewożenie większej liczby pasażerów, niż zezwala na to dowód rejestracyjny, jest niebezpieczne. Każdy "nadprogramowy" pasażer jest dodatkowym zagrożeniem. Dlatego właśnie polskie prawo drogowe przewidziało surową karę za niedostosowanie liczby pasażerów do tej, którą wskazuje dokument pojazdu.

Co grozi osobie, która lekceważy przepis? Taki kierowca zazwyczaj, podczas kontroli drogowej, zostaje ukarany mandatem. Minimalnie może otrzymać mandat o wysokości 100 złotych i jeden punkt karny. Maksymalnie grozi mu aż 3 tys. złotych mandatu oraz 10 punktów karnych.

Jeśli kierowca zdecydował się przewieźć aż trzech "nadprogramowych" pasażerów (lub więcej) sytuacja znacznie się komplikuje. Wówczas policja ma prawo odebrać osobie prowadzącej pojazd prawo jazdy na trzy miesiące.

Zobacz również: Zbliża się termin obowiązkowej wymiany praw jazdy. Coraz mniej czasu