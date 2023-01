Za co można stracić prawo jazdy?

W Polsce kierowca, który nie dostosował się do zasad ruchu drogowego, może stracić prawo jazdy minimum na 3 miesiące i maksimum na 10 lat. W niektórych, szczególnych przypadkach kierowca może otrzymać także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To najsurowsza kara, przeznaczona głównie dla recydywistów.

Najczęściej w Polsce kierowcy tracą prawo jazdy na 3 miesiące. Taka kara grozi za:



przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h,

przewożenie w samochodzie większej liczby osób niż wynosi wartość podana w dowodzie rejestracyjnym.

W przypadku bardziej znaczących przewinień kierowca może stracić prawo jazdy na dłużej. Osoba uprawniona do kierowania pojazdem może pożegnać się z uprawnieniami na minimum 12 miesięcy, jeśli:



prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu,

spowodowania wypadek i uciekła z miejsca zdarzenia.

To przewinienia, za które prawo jazdy odbierane jest automatycznie - bez względu na to, jaka jest historia kierowcy. Jednak nie należy zapominać, że drobne wykroczenia karane mandatami i punktami karnymi w dłuższej perspektywie również mogą prowadzić do utraty prawa jazdy.

Zdjęcie Zdecydowanie najczęstszym powodem utraty prawa jazdy przez polskich kierowców jest przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

Najczęstszy powód utraty prawa jazdy. To zdarza się nagminnie

Zdecydowanie najczęstszym powodem utraty prawa jazdy przez polskich kierowców jest przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Przepis, o którym mowa obowiązuje w Polsce od 18 maja 2015 roku. Co istotne - jeśli kierowca przekroczy prędkość o 50 km/h poza terenem zabudowanym, zazwyczaj otrzymuje jedynie mandat.

Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2021 roku prawo jazdy na trzy miesiące z powodu przekroczenia prędkości na terenie zabudowanym o ponad 50 km/h straciło aż 50 tysięcy kierowców. Zdecydowanie najwięcej tego typu wykroczeń zarejestrowano w marcu. Wówczas w Polsce z tego powodu odebrano aż 5625 praw jazdy. Z kolei najspokojniejszy (pod tym względem) był grudzień. W ostatni miesiąc 2021 roku odnotowano "tylko" 2057 takich sytuacji.

Za co jeszcze Polacy tracą prawo jazdy?

Z jakiego powodu jeszcze Polacy tracą prawo jazdy? Kolejną istotną przyczyną zatrzymania uprawnień jest nagminne łamanie przepisów drogowych. Polscy kierowcy jeżdżą brawurowo i "kolekcjonują" punkty karne.

Po przekroczeniu 24 punktów karnych w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok (lub 20 punktów karnych w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż rok) Policja wysyła do wydziału komunikacji stosowną informację. Wówczas kierowcy odbierane jest prawo jazdy. Jeśli taka osoba chce powrócić do kierowania pojazdem musi jeszcze raz zdać egzaminy: teoretyczny oraz praktyczny.

Zdjęcie Za co można stracić prawo jazdy? Tylko w grudniu 2022 roku zatrzymano 5869 pijanych kierowców / 123RF/PICSEL

Niestety, polscy kierowcy tracą prawo jazdy także przez jazdę pod wpływem alkoholu lub innych używek. Tylko w 2021 roku liczba wypadków, w których brali udział pijani kierowcy wyniosła 2488. W wyniku tych wypadków śmierć poniosło 331 osób. 2805 osób zostało rannych.

Niestety mimo kampanii świadomościowych, ostrzeżeń i apeli osoby pod wpływem alkoholu nadal wsiadają za kierownicę. Z policyjnych statystyk wynika, że tylko w grudniu 2022 roku zatrzymano 5869 pijanych kierowców.

