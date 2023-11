Sprawdź, zanim powiesisz flagę na balkonie. Oto konkretne wskazówki MSWiA

Oprac.: Dagmara Kotyra Życie i styl

11 listopada to jeden z tych dni w roku, gdy przed wieloma domami powiewa flaga Polski. Wywieszenie jej to przede wszystkim patriotyczny gest. Trzeba jednak wiedzieć, że wiąże się on z pewnymi zasadami. Za nieprzestrzeganie reguł dotyczących flagi państwowej grożą surowe kary.

Zdjęcie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało przewodnik "Biało-Czerwona", który zawiera wszelkie zasady dotyczące flagi oraz jej wywieszania, a także różnice pomiędzy różnego rodzaju weksyliami / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News