Oszuści, podszywając się pod Bank PKO BP, wysyłają link do fałszywej strony banku, która bardzo przypomina prawdziwą witrynę. Po wejściu na nieautentyczną domenę i podając swój login oraz hasło do bankowości elektronicznej możemy stracić wszystkie pieniądze widniejące na naszym koncie.

Niebezpieczna domena, którą wykorzystują oszuści: hxxps://pkobp-pl.conniesuh[.]com.

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa apelują o bardzo dokładne weryfikowanie adresów stron, na które mamy zamiar wejść. Przestępcy tak tworzą domeny, by na pierwszy rzut oka przypominały prawdziwą stronę banku. Czasami różnica w domenie polega na dodaniu jednej litery więcej, co dla nieuważnego użytkownika może być niezauważane. Z kolei wejście na fałszywą stronę i próba logowania się do swojego profilu, to najkrótsza droga do utraty oszczędności.

Zdjęcie Oszuści internetowi żerują na naszej nieuwadze / 123RF/PICSEL

Jak nie paść ofiarą oszustów?

Na stronie Banku PKO BP w zakładce "Bankowość elektroniczna" klienci mogą zapoznać się z zasadami cyberbezpieczeństwa. Oto one:

Dokładnie sprawdzaj treść SMS-a i powiadomienia IKO przed potwierdzeniem transakcji, w szczególności: kwotę i rodzaj transakcji oraz nr konta do przelewu.

Nikomu nie udostępniaj swoich poufnych danych, m.in. loginu, haseł, pełnego nr PESEL, danych kart i nr CVV2/CVC2 lub kodu BLIK - weryfikuj, gdzie je podajesz.

Nie zakładaj, że widoczna nazwa nadawcy e-maila, SMS-a czy połączenia telefonicznego jest prawdziwa. Oszuści potrafią podrobić numer telefonu, który wyświetla się na Twoim ekranie i podszyć się za kogoś z Twojej rodziny, przyjaciela, policjanta czy bank. Jeśli masz wątpliwości, czy dzwoni do Ciebie pracownik banku, zweryfikuj to w aplikacji IKO lub skontaktuj się ze swoim doradcą lub infolinią.

Jeżeli wiadomość od nadawcy wzbudzi Twoje wątpliwości, nie otwieraj załączonych plików, nie klikaj w linki i nie instaluj żadnych dodatkowych aplikacji.

Nie zakładaj, że kłódka w pasku adresu strony www oznacza, że jest ona bezpieczna i autentyczna. Sprawdzaj adresy, na których się logujesz lub podajesz dane, a także ich certyfikaty bezpieczeństwa.

Regularnie aktualizuj urządzenia i oprogramowanie na komputerze i urządzeniach mobilnych (systemy, aplikacje, przeglądarki, programy antywirusowe).

Twórz długie, skomplikowane hasła i korzystaj z dwuetapowego logowania - tam, gdzie jest to możliwe.

Nie używaj tego samego hasła do różnych kont oraz nie zapisuj haseł na kartkach ani w plikach na komputerze. Zamiast funkcji ‘zapamiętaj hasło’ w przeglądarce internetowej, która nie jest w pełni bezpieczna, używaj niezależnych managerów haseł o silniejszych algorytmach szyfrowania.

Nie loguj się do serwisu iPKO i aplikacji IKO oraz nie rób transakcji online przez publiczne, niezabezpieczone Wi-Fi i na urządzeniach publicznie dostępnych, np. na dworcach, w hotelach lub w centrach handlowych.

Nie podłączaj nieznanych, zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia, jeśli nie masz pewności, czy są bezpieczne.