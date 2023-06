Spis treści: 01 Sztukmistrz z New Jersey

David Copperfield jest najbogatszym i najlepiej rozpoznawalnym prestidigitatorem na świecie. Iluzjonistyczne sztuczki podniósł do rangi oszałamiających spektakli, w których realizacje zaangażowane były gigantyczne środki finansowe i ekipy techniczne godne największych gwiazd rocka. Niesamowite pokazy Copperfielda śledziły miliony widzów przed ekranami telewizorów na wszystkich kontynentach.



Do dzisiaj, niewyjaśnione tajemnice jego trików nadal intrygują i budzą zaciekawienie. Do najbardziej widowiskowych wyczynów Copperfielda należy zaliczyć zniknięcie Statui Wolności i przeniknięcie przez Wielki Mur Chiński. Co dziś robi gwiazdor lat 90.?

Sztukmistrz z New Jersey

Błyskotliwa kariera urodzonego w New Jersey Davida Setha Kotkina, bo tak naprawdę nazywa się Copperfield, rozpoczęła się w 1974 roku od roli w musicalu The Magic Man. Osiemnastoletni wówczas Kotkin przyjął wtedy pseudonim sceniczny David Copperfield, zaczerpnięty ze znanej powieści Charlesa Dickensa. Śpiewał, tańczył i tworzył większość oryginalnych trików wykorzystanych w spektaklu. The Magic Man odniósł sukces i stał się najdłużej wystawianym musicalem w historii Chicago.



Już rok później zdolny aktor i iluzjonista stworzył swój własny pokaz, z którym występował w hotelu Pagoda w Honolulu na Hawajach. Show utalentowanego adepta sztuki iluzji wkrótce przyciągnął uwagę Josepha Catesa, producenta przedstawień na Broadwayu i programów rozrywkowych w telewizji ABC. Copperfield szybko stał się niekwestionowaną gwiazdą telewizyjnego show The Magic of ABC.

Współpraca z telewizją trwała do 2001 roku, a wraz z rosnącą rzeszą zachwyconych widzów w programach Copperfielda pojawiały się coraz bardziej niewiarygodne i spektakularne iluzje. Do najsłynniejszych i najlepiej zapamiętanych przez publiczność należą zniknięcie samolotu pasażerskiego, zniknięcie i ponowne pojawienie się Statui Wolności, lewitacja magika nad Wielkim Kanionem, przechodzenie przez Wielki Mur Chiński, ucieczkę z więzienia Alcatraz, zniknięcie wagonu restauracyjnego Orient Expressu i latanie nad sceną.

Copperfield stworzył też nową wersję klasycznego efektu iluzjonistycznego, czyli piłowania kobiety na pół. W triku Copperfielda to on sam, a nie asystentka, jest przecinany na pół przez duże obrotowe ostrze piły, które opada z góry. Piła śmierci — Copperfield Death Saw — to do dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych sztuczek magika.

Rosnąca sława iluzjonisty z New Jersey sprawiła, że współpracę proponowały mu największe sławy. W 1996 roku wspólnie z Francisem Fordem Coppolą David Copperfield wystawił własne przedstawienie Dreams & Nightmares. Show magika pobił rekordy sprzedaży biletów w Nowym Jorku, a do teatru waliły tłumy żądne zobaczyć na własne oczy, jak Copperfield znika i ponownie się pojawia, jest przecinany na pół, sprawia, że osoby z publiczności znikają i unoszą się, a w finale lewituje nad sceną.

Miłość, czy iluzja

David Copperfield w ciągu długiej kariery związany był z wieloma kobietami. Najbardziej znaną z nich była Claudia Schiffer, z którą był w związku w latach 1994-1999. Prasa jednak nie dawała wiary szczerości uczuć pary, podejrzewając m.in. modelkę o granie roli narzeczonej za pieniądze. Copperfield i Schiffer pozwali francuski tygodnik Paris Match o zniesławienie. Proces wygrali, jednak wkrótce doszło do burzliwego rozstania pary, co tylko podsyciło kolejną falę plotek.

Po zerwaniu z top modelką u boku Copperfielda pojawiało się jeszcze wiele kobiet, jednak ustatkował się dopiero, gdy w 2008 roku poznał Chloe Gosselin, z którą ma syna o imieniu Dylan i dwie córki — Audrey i Sky.

Magia w Sin City i ucieczka do tropiku

66-letni David Copperfield, choć nie pojawia się na ekranach telewizorów, nadal odnosi sukcesy. Żaden inny jak dotąd iluzjonista, nie odebrał mu tytułu najlepiej opłacanego magika na świecie.

W założonym przez gwiazdora muzeum w Las Vegas prezentowana jest jego kolekcja rekwizytów związanych ze sztuką prestidigitatorstwa, a sam Copperfield występuje w jednym z luksusowych hoteli miasta grzechu, zarabiając rocznie około 60 milionów dolarów. W Las Vegas znajduje się również zakupiona przez niego 2016 roku posiadłość warta około 18 milionów dolarów. W ciągu kariery trwającej ponad pięć dekad, zgromadził fortunę bliską 1 miliarda dolarów, jak szacują plotkarskie media w USA.

Najwięcej jednak czasu Copperfield spędza na Bahamach, na Musha Cay — 11 wyspach w archipelagu Exuma Islands, które zakupił za 35 milionów dolarów. Jest to baza, z której wyrusza na występy ze swoim show “David Copperfield: An Intimate Evening of Grand Illusion", który, choć premierę miał w 2003 roku do dnia dzisiejszego przyciąga rzesze fanów artysty.

