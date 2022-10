Spis treści: 01 Skąd się wzięły nazwy rocznic ślubu?

02 Rocznice ślubu - nazwy i ich znaczenie

03 Którą rocznicę ślubu się obchodzi?

Skąd się wzięły nazwy rocznic ślubu?

Nazwy rocznic ślubu i samo ich świętowanie ma daleko sięgającą tradycję. Pierwsze wzmianki na ten temat można znaleźć już w historii Imperium Rzymskiego. Mężowie wręczali swoim żonom na 25. rocznicę ślubu srebrny wieniec, a na 50. złoty.

Kolejne wzmianki na ten temat dotyczą XIX-wiecznej Anglii, kiedy to w 1897 roku Królowa Wiktoria świętowała jubileusz 60 lat panowania na tronie. Obchody nazwano diamentowymi, co potem przeniosło się również na nazewnictwo 60. rocznicy ślubu.

Oprócz tego mówi się również, że w tych samych czasach, mężowie zaczęli wręczać swoim ukochanym na 5. rocznicę ślubu wyrzeźbione własnoręcznie, drewniane podarunki. W ten sposób powstała kolejna z nazw na tę okazję.

Kolejnym etapem wdrażania nazewnictwa rocznic ślubu było wydanie książki dotyczącej etykiety i zachowania "Etiquette in Society, in Business, in Politics and at Home" autorstwa Emily Post. Opublikowana została w 1922 r. i zawierała porady dotyczące tego, jak obchodzić rocznice ślubu. W książce zasugerowano już pierwsze nazwy dla niektórych z nich, które obowiązują do dzisiaj.

Następnym ważnym krokiem w tym kierunku było ogłoszenie listy proponowanych nazw rocznic ślubu i sugerowanych prezentów na każdą z nich. Została ona opublikowana w 1937 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Jubilerów.

Rocznice ślubu - nazwy i ich znaczenie

Zdjęcie 5. rocznica - określana jest drewnianą / 123RF/PICSEL

Nazwy poszczególnych rocznic ślubu zawierają wskazówki dotyczące prezentów, które małżonkowie powinni dawać sobie nawzajem. Mają także wydźwięk symboliczny odnoszący się do danego etapu związku. Oto aktualne nazwy rocznic ślubu oraz ich znaczenie:

1. rocznica - nazywana jest papierową. W Anglii używa się tej nazwy zamiennie z nazwą bawełniana. Obydwa określenia mają stanowić symbolikę tego, jak delikatne i kruche jest jeszcze małżeństwo po roku.

2. rocznica - to rocznica bawełniana, która tak samo, jak pierwsza nosi różne nazwy, ponieważ znów stosowana jest zamiennie z papierową, w zależności od kraju.

3. rocznica - nazywana jest skórzaną. Symbolika świadczy o tym, że tak jak skóra wymaga zadbania o nią, aby pozostała w dobrym stanie, to tak samo należy dbać o rozwijające się małżeństwo.

4. rocznica - to rocznica owocowa, ale zwana jest również kwiatową lub jedwabną. Ma ona różne symbole, zależne od regionu świata, np. w USA są to owoce i kwiaty, a w Anglii króluje jedwab. To, co łączy ich symbolikę to rozwój, który sprawia, że tak jak małżeństwo, coś się tworzy i jest nowe, więc trzeba to pielęgnować.

5. rocznica - określana jest drewnianą. Według tradycji to pierwsza z tych rocznic ślubu, które należy szczególnie świętować. Jej znaczenie odnosi się do drewna, które po obróbce, pokazuje nam swoje piękno, a gdy jest ono zaniedbywane, to ulega zniszczeniu, bo wysycha lub gnije. Alegoria do małżeństwa jest taka, że o nie również trzeba regularnie dbać i poddawać obróbce, która pomoże wyciągnąć z niego piękne chwile.

6. rocznica - czyli rocznica żelazna, zwana także cukrową . Tu ponownie rozróżnienie zależne jest od regionu, ponieważ w USA nazywa się ją żelazną, a w Anglii cukrową. Żelazo ma być symbolem trwałości, którą jednak trzeba chronić, aby nie zostało zniszczone przez rdzę. Cukier natomiast sugeruje to, że słodycz w nadmiarze może zaszkodzić i we wszystkim należy zachować umiar, także w małżeństwie.

7. rocznica - to rocznica miedziana, nazywana również wełnianą. Oba te materiały, jeśli ulegną odpowiedniej obróbce, mogą stworzyć prawdziwy skarb. Wystarczy o nie odpowiednio zadbać i pracować nad nimi, tak jak w przypadku związku małżeńskiego.

8. rocznica - nazywana jest spiżową, brązową lub blaszaną . Wynika to z tego, że te materiały, tak jak związek, wymagają od nas pracy i wiedzy, dzięki której będziemy potrafili o niego zadbać. Odpowiednia troska pomoże zbudować coś trwałego i niezniszczalnego, dlatego ósma rocznica to także symbol pracy obu małżonków nad ich relacją.

9. rocznica - to rocznica gliniana. Jej symbolika dotyczy tego, że glina wymaga włożenia w nią pracy, aby cokolwiek z niej powstało. Znów sugeruje to, jak ważna jest praca nad własnym małżeństwem.

10. rocznica - nazywana jest aluminiową. Jest to okrągła rocznica i okazja do świętowania. Aluminium jest metalem miękkim, więc symbolika sugeruje tu, że o związek trzeba dbać z należytą delikatnością tak jak i o naszego partnera.

11. rocznica - to rocznica stalowa. Sugeruje nam to, że stal kojarzy się z czymś wytrzymałym, tak jak jedenasta rocznica, która świadczy o tym, że byliśmy wytrwali w małżeństwie już ponad dekadę.

12. Rocznica - nazywana jest jedwabną, lnianą lub płócienną. Jedwab jest materiałem szlachetnym. Jednak jeśli o niego nie dbamy, to jego kolory zbladną, a materiał zacznie się rozchodzić. Zupełnie tak, jak w przypadku miłości, która może być szlachetna i prawdziwa, ale zaniedbana zacznie się rozpadać.

13. rocznica - to rocznica koronkowa. Tu symbolika nawiązuje do tego, że koronka to materiał, który wymaga wielu godzin pracy i na efekty trzeba długo czekać. Tak samo ma być z małżeństwem, gdzie rezultatów naszego dbania o miłość możemy wypatrywać dopiero po pewnym czasie. Jednak systematyczność i włożony wysiłek na pewno zaowocują.

14. rocznica - to rocznica kości słoniowej. To materiał symbolizujący trwałość, tak jak małżeństwo po tylu latach, o którym śmiało można mówić, że jest już bardzo solidne i trwałe.

15. rocznica - nazywana jest kryształową. Symbol nawiązuje do piękna tej daty, tak jak piękne są mieniące się kryształy. Jednak nadal jest to materiał bardzo kruchy i trzeba uważać, aby go nie uszkodzić.

20. rocznica - to rocznica porcelanowa. Odniesieniem do małżeństwa, jest to, że tak jak z porcelaną, trzeba się z nim obchodzić z troską, ale równocześnie jest warte podziwiania.

25. rocznica srebrna - nazywana jest srebrnymi godami. To określenie, jak wspominaliśmy, ma już swoje korzenie w Imperium Rzymskim. Symbolika nawiązuje do tego, że srebro, mimo że jest szlachetne, to nadal pozostaje delikatne i trzeba się z nim ostrożnie obchodzić, dokładnie tak, jak to jest w związku. Cały czas trzeba zachowywać czujność i troskę, doceniając to, co się ma.

30. rocznica - to rocznica perłowa. Na tę okazję wybrano jako symbol perłę, ponieważ jest ona czymś wyjątkowym, trwałym i postrzeganym jako skarb.

35. rocznica - jest rocznicą koralową. To materiał, który jest szlachetny, zadziwia swoim wyglądem i mimo swojej trwałości, wymaga delikatnego obchodzenia się z nim oraz pielęgnacji. To coś, co łatwo odnieść do swojego małżeństwa, które po tylu latach wspólnej drogi, nadal powinno być traktowane z delikatnością oraz czułością.

40. rocznica - to rubinowe gody. Symbolizuje je rzadki, szlachetny kamień, o niezwykłym wyglądzie i dużej trwałości. To zalety, którymi można określić również małżeństwo z tak długim stażem.

45. rocznica - jest rocznicą szafirową. Z racji tego, że szafir jest rzadkim kamieniem, symbolika sugeruje, że małżeństwo, które dotrze do szafirowych godów, można uznać za rzadko spotykane i wyjątkowe.

50. rocznica - nazywana jest złotymi godami. To okazja do bardzo hucznego świętowania. Sama symbolika nawiązuje do złota, które jest szlachetne, wręcz królewskie, a para, która tak długo żyje w małżeństwie, zasługuje na prawdziwy podziw.

55. rocznica- nazywana jest platynową. To materiał jeszcze rzadszy niż złoto i bardziej wytrzymały, dlatego idealnie nadaje się do symbolizowania tak długiego związku.

60. rocznica - to rocznica diamentowa. To bardzo rzadki materiał, tak jak rzadko można spotkać małżeństwo z tak długim stażem, które również jak diament zachwyca i budzi podziw.

Którą rocznicę ślubu się obchodzi?

Zdjęcie Małżeństwa z długim stażem często decydują się na odnowienie przysięgi. / 123RF/PICSEL

Rocznice ślubu, które się obchodzi to indywidualny wybór małżonków. Wiele par decyduje się na świętowanie każdej z nich, chociażby wybierając się na elegancką kolację, czy wręczając sobie drobne prezenty.

Jednak tych najważniejszych, według tradycji rocznic możemy wyróżnić kilka. Pierwszą poważną uroczystością jest 10. rocznica ślubu, następna jest 25., a potem 50. rocznica, czyli złote gody.

Często z tej okazji małżeństwa decydują się na odnowienie przysięgi małżeńskiej w obecności swojej najbliższej rodziny. Można tego dokonać w kościele lub w urzędzie stanu cywilnego.

