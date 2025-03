Czy w Środę Popielcową trzeba iść do kościoła?

Środa Popielcowa nazywana również Popielcem, to dzień, który wedle tradycji Kościoła katolickiego rozpoczyna okres Wielkiego Postu, będącego przygotowaniem do Wielkanocy. W Środę Popielcową kapłani posypują głowy wiernych popiołem, co ma przypominać m.in. o przemijaniu, pokorze i nawróceniu.

Kościół katolicki zobowiązuje wiernych do uczestniczenia we mszy świętej w święta nakazane, do których zalicza się wszystkie niedziele w roku oraz uroczystość Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, uroczystość Objawienia Pańskiego, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, uroczystość Wszystkich Świętych.

Środa Popielcowa nie należy do świąt nakazanych, w związku z tym katolicy nie są zobowiązani do uczestniczenia tego dnia w mszy świętej. Jeśli wierni nie pojawią się na mszy świętej, nie popełniają grzechu ciężkiego.

Kto nie musi przestrzegać postu w Środę Popielcową?

W Polsce post ścisły obowiązuje katolików w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega na powstrzymaniu się od spożywania mięsa, z wyjątkiem ryb, i ograniczeniu posiłków. Obowiązuje on wszystkich pełnoletnich do rozpoczęcia 60. roku życia.

Post ścisły oznacza spożycie w ciągu dnia wyłącznie jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Do jego przestrzegania nie są jednak zobowiązane osoby, które skończy 60 lat, a także osoby przed czternastym rokiem życia, na co wskazuje Kodeks prawa kanonicznego:

"Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku niezwiązani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty." (kan. 1252).

Z kolei wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów mięsnych, z wyjątkiem ryb, w każdy piątek roku liturgicznego z wyjątkiem dni liturgicznych najwyższej rangi, dla wszystkich w wieku powyżej 14. roku życia.

Z obowiązku wstrzemięźliwości zwolnione są osoby chore, a także osoby, które nie mają możliwości wyboru pokarmu, czyli korzystające np. punktów zbiorowego żywienia. Wyjątek ten nie dotyczy postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

