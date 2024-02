Spis treści: 01 Co można jeść w Popielec?

02 Kuskus z warzywami

03 Smażony dorsz ze szpinakiem

04 Kotlety ziemniaczane z pieczarkami

Co można jeść w Popielec?

Episkopat co roku informuje, że w Środę Popielcową należy nie tylko powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych, ale dodatkowo zachować post ścisły. Co to oznacza? Wszyscy katolicy pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, jeśli nie wyklucza tego ich stan zdrowia, mają prawo spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, a wyłącznie jeden do syta. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obejmuje natomiast osoby od ukończenia 14. roku życia.

Jak sytuacja wygląda w przypadku kobiet w ciąży? Duchowni doradzają skonsultowanie się z lekarzem. Jeśli wykluczenie pewnych pokarmów miałoby pogorszyć jej samopoczucie lub nasilić dolegliwości, może spożywać wszystkie posiłki bez ograniczeń. Co może znaleźć się na talerzu w Środę Popielcową? Na liście znajdziemy:

warzywa

owoce

grzyby

zioła

przyprawy

pieczywo

kasze

ryże

pestki

mleko

sery

jogurty

jaja

ryby

owoce morza

tłuszcze - również odzwierzęce, np. masło i smalec

Wiedząc już, jakie pokarmy są dozwolone do spożycia w Środę Popielcową, przedstawiamy kilka pomysłów na proste i smaczne obiady.

Kuskus z warzywami

Ekspresowe dania, które bazują na prostych składnikach lub resztkach z poprzedniego obiadu to doskonały pomysł na zaspokojenie głodu w Środę Popielcową. Kuskus z warzywami świetnie sprawdzi się jako postne danie, które nasyci na długo i zapobiegnie burczeniu w brzuchu.

Składniki na kuskus z warzywami

2 szklanki kaszy kuskus

6 dużych marchewek

2-3 pietruszki

3-4 ziemniaki

2 buraki

2 białe lub czerwone cebule

1 pęczek natki pietruszki

80 ml majonezu

3 łyżki oleju

2-3 łyżki soku z cytryny

2 ząbki czosnku

otarta skórka z cytryny

1 łyżeczki ostrej papryki

Przygotowanie kuskusu z warzywami

Zaczynamy od ugotowania kaszy kuskus zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. W kolejnym kroku myjemy, obieramy i kroimy w niedużą kostkę warzywa. Na później zostawiamy jedynie cebulę. Przygotowane warzywa mieszamy z kilkoma łyżkami oleju i wykładamy na blaszkę zabezpieczoną papierem do pieczenia, a następnie wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na 20 minut. Cebulę obieramy z łupiny i drobno szatkujemy. Na tym etapie siekamy także umytą i osuszoną natkę pietruszki. W niewielkiej miseczce łączymy ze sobą majonez, trzy łyżki oleju, sok z cytryny, otartą skórkę z owocu oraz przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Do salaterki przekładamy kuskus, dodajemy upieczone warzywa, posiekaną cebulę, natkę pietruszki i zalewamy sosem. Całość dokładnie mieszamy i podajemy. Smacznego!

Smażony dorsz ze szpinakiem

Środa Popielcowa niekoniecznie jest dniem, w którym chcemy spędzać długie godziny w kuchni. Jeśli głodny żołądek coraz śmielej daje o sobie znać, postawmy na obiad, który przygotujemy szybko, a posmakuje całej rodzinie.

Składniki na dorsza ze szpinakiem

6 kawałków dorsza

2 średnie cebule

200 g młodych listków szpinaku

400 ml śmietany

2-3 ząbki czosnku

Sól i pieprz do smaku

2-3 łyżki masła lub oleju roślinnego

Przygotowanie dorsza ze szpinakiem

Cebule obieramy z łupin i kroimy w cienkie plastry. Podsmażany na rozgrzanym tłuszczu i zdejmujemy na czysty talerz. Dorsza porcjujemy i obsypujemy solą i pieprzem, a następnie smażymy na maśle lub oleju. Rybę ściągamy z patelni, kiedy nabierze złocistego koloru. Na patelnię ponownie wrzucamy podsmażoną wcześniej cebulę, dodajemy pokrojone w cienkie plasterki ząbki czosnku i smażymy przez 2 minuty. Do składników dolewamy śmietanę, wrzucamy liście szpinaku i podgrzewamy przez 3-5 minut. Po tym czasie na patelnię wkładamy dorsza skórą do dołu i jeszcze przez chwilę wszystko razem gotujemy. Dorsz ze szpinakiem z patelni świetnie komponuje się z ugotowanym ryżem, który stanowi sycący dodatek. Smacznego!

Kotlety ziemniaczane z pieczarkami

Niedrogie, łatwe w przygotowaniu i niezwykle sycące. Takie określenia doskonale pasują do kotletów ziemniaczanych, w których wnętrzu skrywa się smakowity farsz na bazie pieczarek, cebuli i żółtego sera. Danie świetnie smakuje solo, z dodatkiem sosu lub domowej surówki.

Zdjęcie Kotlety ziemniaczane możemy napełnić pysznym farszem pieczarkowym / 123RF/PICSEL

Składniki na kotlety ziemniaczane

1 kg ugotowanych ziemniaków

1 jajko

5 łyżek mąki pszennej

1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej

2 łyżki bułki tartej

olej roślinny do smażenia

Składniki na farsz pieczarkowy

500 g świeżych pieczarek

1 cebula

100 g żółtego sera

1 łyżka posiekanej natki pietruszki

szczypta soli, pieprzu i chilli do smaku

Przygotowanie kotletów ziemniaczanych

Pieczarki myjemy, obieramy i kroimy w plasterki, a cebulę pozbawioną łupiny drobno siekamy. Warzywa podsmażamy na patelni z rozgrzaną porcją oleju. Kiedy cebula i pieczarki nabiorą złocistego koloru, mieszamy je z żółtym serem, pietruszką i przyprawami. Obrane ziemniaki gotujemy do miękkości, a następnie dokładnie ubijamy za pomocą tłuczka lub przeciskamy przez praskę. Do ziemniaków dodajemy jajko, porcję mąki pszennej, ziemniaczanej oraz szczyptę soli (jeśli nie dodaliśmy wcześniej do gotowania). Masę ziemniaczaną mieszamy rękoma lub za pomocą łyżki. W kolejnym kroku formujemy okrągłe i płaskie placuszki, które wykładamy na deskę oprószoną mąką. Na środku każdego placka kładziemy łyżkę farszu, dokładnie zlepiamy brzegi i formujemy podłużne kotleciki. Kiedy wszystkie kotlety będą już uformowane, obtaczamy je w bułce tartej i smażymy na niewielkim ogniu z rozgrzaną porcją tłuszczu na złoty kolor. Smacznego!

