Stanik sportowy - jaki wybrać?

Porady Robisz hybrydy jesienią i zimą? Wiele Polek popełnia ten błąd Sylwia Panek prowadzi instagramowy profil o nazwie "wzdrowymdomu". Dawniej posługiwała się nickiem "mama.chemik". Influencerka dzieli się z internautami trikami dotyczącymi m.in. domowych porządków oraz poradami dotyczącymi ekologicznych rozwiązań.

W opisie profilu można znaleźć informacje, że jest "ambasadorką octu i sody oczyszczonej". Dodała, że skupia się na ekosprzątaniu, ograniczaniu plastiku, oszczędzaniu i chemii wokół nas.

Tym razem Sylwia Panek zwróciła uwagę na staniki sportowe. Postanowiła wyjaśnić, dlaczego te z bawełny są lepsze niż te wykonane z materiałów syntetycznych.

Zdjęcie Jaki stanik wybrać - z bawełny czy z materiałów syntetycznych? / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Popularny smakołyk pilnie wycofany z marketu. "Nie spożywaj"

Reklama

Sylwia Panek ostrzega. Bisfenol A w stanikach sportowych

Jak się okazuje, Sylwia Panek zmieniła zdanie o stanikach sportowych i przekonała się do tych bawełnianych po zapoznaniu się z wynikami testów amerykańskiej organizacji "Center for Environmental Health". Wykazały one obecność bisfenolu A w składzie staników sportowych oraz t-shirtów kilku znanych marek.

Influencerka wyjaśniła, że BPA, czyli bisfenol A jest substancją endokrynnie czynną, a więc może zaburzać pracę organizmu. "BPA odgrywa dużą rolę w coraz częściej występujących problemach hormonalnych społeczeństwa, takich jak zaburzenia płodności u kobiet i mężczyzn, przedwczesne dojrzewanie, a nawet nowotwory hormonozależne, takie jak rak piersi czy rak prostaty" - czytamy na Instagramie.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Czym grozi jedzenie późnym wieczorem? Zgaga to tylko początek problemów

Sylwia Panek podkreśliła, że każdy ma wybór i może świadomie ograniczać tego typu przedmioty w swoim otoczeniu. Dodała, że wysoka cena nie zawsze idzie w parze z dobrym składem. "A taki stanik to jeden z malutkich kroków, które możemy zrobić. Nie chodzi o to, żeby teraz wyrzucać wszystkie syntetyczne staniki, które mamy i kupować te z naturalnych materiałów. Chodzi o to, żeby uczyć się podejmować świadome decyzje" - podsumowała.

***