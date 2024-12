Kiedy wypłata emerytur w styczniu 2025?

Pierwsze świadczenia za 2025 rok trafią na konta części emerytów jeszcze w grudniu 2024 roku, ponieważ planowany harmonogram wypłat ZUS na styczeń ulega zmianie z powodu świąt i dni wolnych. Standardowy termin pierwszego dnia miesiąca przypada w Nowy Rok, co oznacza, że świadczenie zostanie przesunięte na ostatni roboczy dzień poprzedniego miesiąca, czyli 30 grudnia 2024 roku. Podobnie 5 i 6 stycznia, które wypadają odpowiednio w niedzielę i święto Trzech Króli, spowodują, że pieniądze zostaną wypłacone z wyprzedzeniem, do piątku 3 stycznia 2025 roku.

Kolejne terminy wypłat, tj. 10, 15, 20 i 25 stycznia, pozostają bez zmian, z wyjątkiem ostatniego, który przypada w sobotę — w tym przypadku środki trafią na konta dzień wcześniej, w piątek 24 stycznia. Harmonogram ten może wydawać się skomplikowany, ale ZUS stosuje zasadę, że gdy wypłata przypada na dzień wolny, środki są przekazywane wcześniej, co pozwala uniknąć opóźnień w realizacji przelewów. Pomimo zmienionych terminów, wysokość styczniowych świadczeń nie ulegnie zmianie w porównaniu do grudnia 2024 roku. Jest to spowodowane tym, że coroczna waloryzacja emerytur odbywa się w marcu, a nie w styczniu, co oznacza, że podwyżki zostaną naliczone dopiero za kilka miesięcy.

Seniorzy, którzy otrzymają styczniowe świadczenia już w grudniu, mogą być zaskoczeni zmianami w harmonogramie, jednak ZUS regularnie informuje o przesunięciach terminów, co pozwala uniknąć niepewności. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych wypłat można uzyskać w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub za pośrednictwem infolinii. Dla osób, które z ważnych powodów chcą zmienić standardowy termin wypłaty, istnieje możliwość złożenia odpowiedniego wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS rozpatruje takie prośby indywidualnie i decyzje są uzależnione od spełnienia określonych kryteriów, co nie zawsze gwarantuje pozytywny rezultat.

Jakie będą emerytury w 2025?

Planowana na marzec 2025 roku waloryzacja świadczeń emerytalnych wyniesie 5,82 proc.. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie z obecnych 1780,96 zł do 1884,61 zł brutto, co stanowi wzrost o 103,65 zł. Taka podwyżka, choć zgodna ze wskaźnikami inflacji i wzrostu wynagrodzeń z poprzedniego roku, jest jednym z najniższych wskaźników waloryzacji w ostatnich latach. Po odliczeniu obowiązkowych składek oraz podatku osoby pobierające minimalną emeryturę otrzymają netto około 1715 zł, czyli zaledwie o 94 zł więcej niż przed waloryzacją.

Dla większości seniorów ten wzrost jedynie częściowo zrekompensuje inflację, która w 2024 wahała się wokół 5 proc., a pod koniec roku zaczęła ponownie rosnąć. Waloryzacja obejmie również dodatki do świadczeń, takie jak dodatek pielęgnacyjny, który wzrośnie z 330,07 zł do 349,28 zł, oraz ryczałt energetyczny, który wzrośnie z 299,82 zł do 317,27 zł. Podwyżki emeryci otrzymają po raz pierwszy w wypłatach należnych za marzec.

W 2025 roku wypłacane będą również dodatkowe świadczenia. Trzynasta emerytura, przysługująca wszystkim seniorom bez względu na wysokość dochodów, wyniesie 1884,61 zł brutto, czyli tyle, ile zaktualizowana minimalna emerytura. W przypadku czternastej emerytury sytuacja wygląda inaczej, ponieważ obowiązuje próg dochodowy wynoszący 2900 zł brutto — osoby przekraczające ten limit otrzymają świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", a seniorzy z dochodem powyżej 4734,61 zł stracą do niego prawo całkowicie.

Czy rok 2025 jest dobrym rokiem na przejście na emeryturę?

Decyzja o przejściu na emeryturę w 2025 roku powinna być dobrze przemyślana, ponieważ wybór odpowiedniego miesiąca może znacząco wpłynąć na wysokość przyszłego świadczenia. Szczególnie korzystnymi terminami okazują się luty i lipiec, które dają możliwość skorzystania z mechanizmów zwiększających wartość emerytury. Osoby, które złożą wniosek w lutym, automatycznie załapią się na marcową waloryzację, wynoszącą 5,82 proc.

Dzięki temu ich świadczenie od razu wzrośnie o ten wskaźnik. Na przykład emerytura podstawowa w wysokości 2500 zł wzrośnie w marcu do około 2638 zł. Z kolei osoby decydujące się na przejście na emeryturę w lipcu skorzystają z rocznej waloryzacji kapitału początkowego oraz składek, co pozwoli na dodatkowy wzrost świadczenia — w praktyce może to być nawet 300-400 zł więcej miesięcznie. Taka strategia może mieć szczególne znaczenie dla osób, które przez lata wypracowały wyższy kapitał emerytalny, ponieważ procentowe waloryzacje są w ich przypadku bardziej odczuwalne.

Warto jednak pamiętać, że korzystne miesiące, takie jak luty i lipiec, nie są idealne dla wszystkich. Decyzja o przejściu na emeryturę powinna uwzględniać także indywidualne czynniki, takie jak wysokość zgromadzonych składek, długość stażu pracy oraz prognozowane potrzeby finansowe. Dodatkowe świadczenia, takie jak trzynasta i czternasta emerytura, wypłacane odpowiednio w kwietniu i we wrześniu, również mogą wpłynąć na atrakcyjność konkretnego terminu.

