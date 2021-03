Superstulatki

Przeżyły ponad sto lat. W czym tkwi sekret ich długowieczności? Jakie mity obalają i czego możemy się od nich nauczyć? Warto sprawdzić.

Kane Tanaka to obecnie najstarsza żyjąca kobieta

Najstarsza na świecie

Kane Tanaka urodziła się 02.01.1903 roku na wyspie Kiusiu w Japonii i jest obecnie najstarszą osobą żyjącą na świecie. Była siódmym i przedostatnim dzieckiem w rodzinie. Urodziła się przedwcześnie.



Poślubiła Hideo Tanakę w wieku 19 lat. Małżonkowie doczekali się czwórki własnych dzieci, a piąte adoptowali. Całe życie zmagała się z wieloma problemami zdrowotnymi. W wieku 35 lat zachorował na dur rzekomy, dziesięć lat później został u niej zdiagnozowany rak trzustki, którego leczenie wymagało kilku zabiegów operacyjnych. Kiedy miała 103 lata, przeszła operację usunięcia guza jelita grubego.



Obecnie na stałe mieszka w domu opieki w miasteczku Fukuoka w Japonii. Codziennie wstaje o 6 rano i gra w planszówkę "Othello", a po południu rozwiązuje zadania matematyczne. Lubi napoje gazowane i czekoladę. W wywiadzie udzielonym japońskiej telewizji przyznała, że chciałaby dożyć do 120 lat.



Pytana, co sprawia, iż tak długo żyje, odpowiada, że rodzina, sen, zdrowe jedzenie, pozytywne podejście do życia i ciągłe ćwiczenie mózgu. Superstulatka przeżyła dwie wojny światowe i dwie pandemie, jednak nie lubi wracać do przeszłości. Żyje teraźniejszością i jest ciekawa, co ją jeszcze spotka w życiu.



Podczas 32. Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które są planowane na lipiec 2021, poniesie znicz olimpijski. Choć podczas ceremonii ma być wieziona na wózku, dzielna starsza pani wytrwale ćwiczy, by choć kilka kroków zrobić samodzielnie.



Według danych pochodzących w japońskiego Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych, w kraju żyje 80 tys. stulatków. W 2020 jedna na 1565 osób miała więcej niż sto lat, z czego 88 proc. stanowiły kobiety. Średnia długość życia w Japonii kobiety wynosi 87.45 lat, a mężczyzny 81.4 lat.