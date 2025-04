Wielu rodziców pozostawia zapaloną lampkę w pokoju dziecka , obawiając się jego lęku przed ciemnością. Jednak nawet to delikatne światło może negatywnie wpływać na sen malucha.

Dzieci są szczególnie wrażliwe na działanie światła w nocy. Ich organizmy są w fazie intensywnego rozwoju, a układ nerwowy jest bardziej wrażliwy na bodźce zewnętrzne, w tym na światło. Dzieci, podobnie jak dorośli, potrzebują ciemności do produkcji melatoniny, hormonu regulującego sen.

Telefon bez włączonego trybu nocnego, lampka nocna, światła miasta... To nie jest sposób na zdrowy i regenerujący sen. 123RF/PICSEL

Nawet jeśli śpimy z zamkniętymi oczami, światło dociera do naszego mózgu. Powieki nie są całkowicie nieprzezroczyste. Przepuszczają część światła - zwłaszcza niebieskiego i białego. To dlatego, gdy świecisz sobie latarką przez powiekę, widzisz czerwonawy blask - to światło przenikające przez skórę i naczynia krwionośne.