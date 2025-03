Tak śpią Polacy. Najnowszy raport nie pozostawia złudzeń

Mimo że jesteśmy raczej zadowoleni z jakości swojego snu, to wciąż śpimy za mało. Co ciekawe – sen jest dla nas ważniejszy od spotkań towarzyskich, a "zarywanie nocy" dla imprezy wkrótce może dotyczyć jedynie garstki osób. Mimo to wyprzedzamy inne kraje pod kątem niezdrowych nawyków zakłócających sen. Sprawdź, jak śpią Polacy i co robią, by poprawić jakość swojego snu. Raport IKEA o śnie został przygotowany w oparciu o badania ponad 55 tys. osób z 57 krajów, które przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2024 r.