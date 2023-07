Świętokrzyska Gala Kabaretowa już za miesiąc

Kielecka Kadzielnia pierwszego dnia znów będzie świadkiem formuły, która bardzo przypadła widzom do gustu - Letnia Klinika, to kabaretowa gratka dla tych, którzy tęsknią za polsatowskim hitem - Klinika Skeczów Męczących.

Drugiego dnia organizatorzy zabiorą was w niezwykłą muzyczną podróż. Wystąpią polskie i zagraniczne gwiazdy, prezentując wasze ulubione przeboje. Na zakończenie tradycyjnie odbędzie się Świętokrzyska Gala Kabaretowa z największymi hitami mijającego sezonu.

Świętokrzyska Gala Kabaretowa to od zawsze nieodłączny element Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji. Tradycyjnie w zabawny sposób podsumujemy kończące się wakacje. Nie zabraknie więc komentarzy do wydarzeń politycznych, obyczajowych i tych ze świata popkultury. Na scenie najlepsi w swoim fachu: Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Kabaret K2, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak, Szymon Łątkowski.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Zarówno skład biorący udział w wydarzeniu jak i przedwyborczy czas dają pewność, że tegoroczna Świętokrzyska Gala Kabaretowa nie obejdzie się bez ostrych komentarzy i odniesień do politycznej kampanii. Ale Świętokrzyska Gala Kabaretowa to co roku zabawne odniesienia do najnowszych trendów w kulturze, afer wśród celebrytów czy gorących tematów społecznych. Jak zapowiedziały biorące udział w Gali kabarety, każdy z zaprezentowanych skeczów będzie premierą. Czeka nas więc kilka godzin kabaretowych nowości!

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat programu imprezy i zakupu biletów