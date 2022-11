Imiona, które przyciągają bogactwo. Ich posiadacze mają niezwykłe szczęście

"Mijający rok był niezwykle bogaty w różne wydarzenia, również te nieprzewidywalne. Krótko mówiąc - mógł nas zadziwić, ale i zmęczyć. Jaki będzie nadchodzący? Tego nie wiemy, ale na pewno nie pozostanie obojętny. Dlatego proponujemy ci dobrze zakończyć ten rok i dobrze rozpocząć nowy" - informuje Radio Maryja we wpisie, który reklamuje imprezę sylwestrową.

Program sylwestra, który organizuje katolicka rozgłośnia z Torunia, mocno różni się od tego, z czym zazwyczaj kojarzy nam się podobna impreza. Nie tylko pod względem atrakcji, ale również samego terminu.

Nietypowy sylwester. Kto może skorzystać z oferty?

Sylwester z Radiem Maryja potrwa trzy dni - od 30 grudnia do 1 stycznia. Co znalazło się w programie imprezy?

Czas na zastanowienie i zatrzymanie nad sobą i mijającym rokiem, modlitwa, Eucharystia, ale i dobre spotkania z innymi ludźmi i świetna zabawa. Kto był z nami w ubiegłym roku, ten wie! napisano w ogłoszeniu.

Z oferty nie może jednak skorzystać każdy. Jest ona bowiem skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. Dlatego też stacja zaapelowała do rodziców i dziadków.

Zachęcamy do polecenia naszego spotkania waszym dzieciom i wnukom. To może być dla nich dobry, wartościowo spędzony czas w gronie rówieśników napisano.

Sylwester z Radiem Maryja. Cena może zaskoczyć

Impreza sylwestrowa z Radiem Maryja odbędzie się w hotelu akademickim Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Cena podobnej zabawy może jednak zaskoczyć. Trzydniowy pobyt wraz z noclegiem i wyżywieniem kosztuje zaledwie 150 zł.