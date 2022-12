Spis treści: 01 Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie: Beata Kozidrak i Bajm, Doda czy Ralph Kamiński pojawią się w Parku Śląskim w Chorzowie!

Sylwestrowe koncerty Polsatu co roku gromadzą przed telewizorami miliony widzów. Od 16 lat nasi widzowie witają Nowy Rok z Polsatem a w tym roku zrobią to w towarzystwie blisko 20 gwiazd i topowych muzycznych zespołów!

"Sylwestrowa Moc Przebojów to jak zawsze wspaniałe, radosne wejście w Nowy Rok i huczne pożegnanie starego. W tym roku będzie to wyjątkowy koncert, bo zwieńczy obchody 30-lecia naszej stacji. Widzowie od lat spędzają z nami Sylwestra i zawsze mogą być pewni, że gwiazdy i przyjaciele Polsatu zapewnią im szampańską zabawę. Nie zawiedziemy ich i tym razem" - mówi dyrektor programowa Polsatu Nina Terentiew.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie: Beata Kozidrak i Bajm, Doda czy Ralph Kamiński pojawią się w Parku Śląskim w Chorzowie!

"Zaśpiewają największe gwiazdy piosenki. Zobaczymy i usłyszymy między innymi Beatę Kozidrak i Bajm, bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, Dodę, Anię Dąbrowską, która karierę zaczynała przed laty w naszym "Idolu", gwiazdę młodego pokolenia bryską, zjawiskową Cleo i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego. Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, niesamowity Ralph Kaminski, a także Feel, Grzegorz Hyży, Big Cyc i Lady Punk. Pojawi się również Igor Herbut i zespół Enej, którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym "Must Be The Music. Tylko muzyka". A to nie wszystkie atrakcje, jakie czekają Widzów. Już dziś zapraszamy ich do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie karaoke, w którym będą mieli okazję zaśpiewać największe hity koncertu, a oceniać je będą oryginalni wykonawcy tych utworów" - zapowiada Terentiew.

To już 17. impreza sylwestrowa Polsatu, a po raz siódmy skorzystamy z gościny Śląska.

"Z nowymi nadziejami i w znakomitym towarzystwie przywitamy wspólnie Nowy Rok w Parku Śląskim. Sylwestrowa Moc Przebojów po raz kolejny rozgrzeje Śląskie, a muzyczne gwiazdy zadbają o fantastyczną oprawę sylwestrowej imprezy. Wspólnie z telewizją Polsat, która obchodzi w tym roku jubileusz trzydziestolecia działalności, zapraszam wszystkich do spędzenia tej wyjątkowej nocy na wspólnej zabawie w Parku Śląskim. Przywitajmy Nowy Rok w towarzystwie gwiazd muzyki, bawiąc się w rytm największych hitów" - podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Gdzie będzie można obejrzeć Sylwestrową Moc Przebojów?

Na Sylwestrową Moc Przebojów zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorami są Park Śląski, Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet i Interia.

Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News oraz w Polsat Go.

